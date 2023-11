Ukrainischer Oberbefehlshaber warnt vor Stellungskrieg

Verbesserte ukrainische Drohnen müssten das Fehlen von Kampfflugzeugen ausgleichen, folgerte der General. Der Schlüssel zu einem Erfolg im Drohnenkrieg sei eine verbesserte elektronische Kampfführung, um russische Fluggeräte zu stören und abzufangen. Russland sei in diesem Punkt überlegen.müsse auch besser ausgestattet werden, um russische Artilleriestellungen zu bekämpfen.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

LUZERNERZEITUNG: – fand 'Magnum'-Fotograf Ernst Scheidegger und weigert sich, ihn zu porträtierenEr war der Familienfotograf der Giacomettis und der Chronist der Kunst der Moderne: Im Kunsthaus Zürich kommt der Schweizer «Magnum»- Fotograf Ernst Scheidegger endlich zur verdienten Würdigung.

BLUENEWS_DE: Ukrainischer Präsident fordert mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer LuftangriffeNach Schäden an Gebäuden des ukrainischen AKW Chmelnyzkyj fordert Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe. Der Befehlshaber der Spezialeinsatzkräfte (SOF) der ukrainischen Streitkräfte äußert sich zu den Entwicklungen. Der Tod des Chefs der Wagner-Söldnergruppe könnte neue Möglichkeiten zur Bekämpfung der Gruppe bieten. Die HSBC-Bank verschiebt den Verkauf ihrer russischen Tochtergesellschaft.

PRESSEPORTAL_CH: Beziehungsdrama der Schweiz und der EUDie beiden Bundeshausredaktoren von SRF leuchten auf dramaturgisch und journalistisch hervorragende Weise ein wichtiges Stück der jüngeren Schweizer Geschichte aus.

TAGESANZEIGER: Israelische Soldatin aus der Gewalt der Hamas befreitOri Megidish wurde von ihren eigenen Kameraden und vermutlich auch von Geheimdienstleuten aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen befreit. Die junge Soldatin wurde in gutem gesundheitlichen Zustand zurückgebracht.

