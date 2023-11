Ukrainische Truppen befreien Kleinstadt Antoniwka bei Cherson

«Manchmal sitze ich allein da und denke, oh mein Gott, was habe ich da in Cherson erlebt?»: Viktoria Jarosch. Wie kleine Kinder liefen Viktoria Jarosch und ihre Nachbar:innen am 11. November 2022 nach draussen. Mit Freudentränen in den Augen fielen sie sich in die Arme, als die ukrainischen Truppen die Kleinstadt Antoniwka bei Cherson nach mehr als acht langen Monaten der russischen Besetzung erreichten.

«Mein Gehirn konnte nicht verarbeiten, was da passierte», erzählt die heute Neunzehnjährige. «Wir hatten kein Handynetz, keinen Internetzugang, kein Licht und kein fliessendes Wasser, aber ich glaubte bis zuletzt, dass Cherson und seine Umgebung wieder unter ukrainischer Kontrolle stehen würden.» An diesem Vormittag Ende Oktober sitzt Jarosch im verlassenen Klassenzimmer einer Internatsschule im etwa sechzig Kilometer von Antoniwka entfernten Mykolajiw. Hier lebt sie seit bald einem Jahr. Denn auf die Befreiung Chersons und der umliegenden Dörfer folgte nicht die erhoffte Normalitä

:

20MİN: An LUKB-Feier in Zürich: Banker schlägt Gast K.O.Am Donnerstagabend kam in Zürich an einer Feier der Luzerner Kantonalbank zu einer Schlägerei inklusive Knock-out. Es droht eine Strafanzeige.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Gehirn kann sich bei Alkoholverzicht wieder erholenBei alkoholabhängigen Personen, die mit dem Trinken aufhören, ist die Grosshirnrinde nach rund sieben Monaten wieder so dick wie bei Nicht-Trinkern.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFSPORT: Kanada triumphiert erstmals beim Billie Jean King CupNach den Männern (Davis Cup) gewinnt Kanada auch bei den Frauen den begehrten Team-Wettbewerb.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

20MİN: Massenschlägerei Geuensee: Ein Toter (20) – acht Personen vor GerichtBei der Schlägerei in Geuensee starb ein 20-Jähriger. Nun wird der Fall am Luzerner Kriminalgericht verhandelt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

LUZERNERZEİTUNG: Verkehrsunfälle auf Luzerner StrassenBei mehreren Verkehrsunfällen auf Luzerner Strassen sind drei Personen zum Teil erheblich verletzt worden. Es entstand Sachschaden von weit über 100’000 Franken.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen »

CASHCH: Immobilienkonzerne in Schwierigkeiten aufgrund der ZinswendeDie Zinswende und die rekordmäßigen Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben zu Schwierigkeiten bei Immobilienkonzernen wie Signa Holding und Swiss Property geführt.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »