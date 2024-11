Ukrainische Bevölkerung lehnt russische Besatzung ab

Die russische Besatzung in der Ukraine ist wie ein schwarzes Tuch. Es ist nur schwer auszumachen, was genau unter ihr passiert. Ein Aktivist aus Melitopol gibt seltene Einblicke in seinen riskanten Alltag.Oktober 2024 im besetzten Melitopol: Ein Rentner legt auf einer Bank im Gorky-Park eine Pause ein. Der Namenszug des Parks wurde mit den russischen Nationalfarben überzogen.

Wie eine blutige Walze rollt die Front langsam hin und her in der Ostukraine – Kilometer für Kilometer, verwandelt Dörfer und Städte in Trümmer. Dahinter aber, hinter Minenfeldern und Grabensystemen, hat sich ein Besatzungsregime etabliert, in dem Millionen Ukrainer festsitzen. Es ist ein System, das sehr gezielt agiert – das dabei aber auch auf sehr grosse Widerstände stösst. Denn sie tun es nach wie vor Tag für Tag, binden gelbe Schleifen an Zäune, um Laternenpfähle, machen Fotos davon und teilen sie in den sozialen Medien, sprayen die Farben Gelb und Blau auf Hauswände oder hinterlegen ein ukrainisches Gedicht in einem Park. Mehr ist kaum möglich unter dem von Russland etablierten Terrorregime in der Ukraine, in dem Menschen spurlos verschwinden, gefoltert, verschleppt und ohne Anklage festgehalten werden. «Es wird von Tag zu Tag schwieriger und riskanter», sagt ein proukrainischer Aktivist in Melitopol, einer Stadt von einst 150’000 Einwohnern. Mehr als 1000 Tage dauert Russlands offener Krieg bereits. Ebenso lange dauert die Besatzung der Stadt Melitopol. Der Aktivist ist lokaler Koordinator der «Gelben Schleifen», einer zivilen Widerstandsgruppe, die seit dem Frühjahr 2022 auf okkupiertem Gebiet aktiv ist. Die Gruppe versucht immer wieder, sich den russischen Truppen unbewaffnet entgegenzustellen. Es geht aber auch subtiler, beispielsweise indem sie ein ukrainisches Buch auf einer Parkbank hinterlassen. Allein das kann gefährlich sei

