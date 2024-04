Ukraine senkt das Einberufungsalter für den Militärdienst

Die Ukraine setzt das Alter für die Einberufung zum Militärdienst von 27 auf 25 Jahre herunter. Präsident Wolodimir Selenski hat ein entsprechendes Gesetz unterzeichnet. Es wurde bereits vor einem Jahr vom Parlament verabschiedet und tritt nun sofort in Kraft. Ausgehend von den Geburtenziffern Ende der 1990er-Jahre können damit theoretisch gut 400'000 weitere Männer für den Kriegsdienst eingezogen werden.

Schätzungen gehen davon aus, dass derzeit rund eine Million Ukrainerinnen und Ukrainerinnen unter Waffen stehen. Der Hintergrund: Die ukrainische Armee hat seit dem Grossangriff der Russen Ende Februar 2022 grosse Verluste erlitten. Das Ausmass der Toten und Verletzten im Krieg wird allerdings geheim gehalten. Seit Monaten wird in der Ukraine heftig über die Einberufung in die Armee diskutiert. Und für die ukrainische Armee wird es immer schwieriger, Freiwillige für den Einsatz an der Front zu finde

