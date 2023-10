Ukraine-News: Russische Soldaten im Drogenrausch

Ein Video von Militärangehörigen in Cherson, die Drogen konsumieren, wurde im August dieses Jahres auf einem russischen Telegram-Kanal veröffentlicht. Das russische Medium «Verstka» konnte die Aufnahmen verifizieren.Heroin, Amphetamine, Mephedron: Der Konsum von harten Drogen ist an der Front unter russischen Soldaten weitverbreitet.

Ein russischer Soldat, der an der Front in der Nähe der ukrainischen Stadt Swatowo stationiert ist, erzählte gegenüber «Verstka» von offenem Drogenkonsum: Da die Unterstände an der Front klein seien, bekomme jeder davon mit, wenn in den Schützengräben Drogen genommen werden. «Das interessiert niemanden, die Hauptsache ist, dass man niemanden stört», so der Soldat, der selber auch Drogen konsumiert.

Viele würden aus Langeweile Drogen nehmen, erzählt er weiter: «Krieg ist, wenn man ständig auf etwas wartet und oft dafür betet, dass es endlich vorbei ist. Als ich im Unterstand Salz geraucht habe, war mir das alles scheissegal.» «Salz» ist laut «Verstka» eine umgangssprachliche Bezeichnung für die synthetische Droge Alpha-PVP, die ähnliche Wirkungen hat wie Kokain. headtopics.com

Viele Soldaten konsumieren laut «Verstka» auch «Medikamente zur Entspannung». Starke Arzneimittel würden ohne Rezept verkauft, vor allem sedativ wirkende Barbiturate, erzählte ein Anwohner von Luhansk gegenüber «Verstka».Foto: Screenshot/Verstka

«Es gibt eine Menge Barbiturate. Ich habe sie sogar selbst genommen. Jeder zweite oder dritte Soldat nimmt welche», so ein Vertragssoldat. Auch andere Medikamente werden häufig konsumiert, wie etwa Lyrica, das zur Behandlung von Angststörungen verwendet wird. An der Front habe die Pille den gleichen Stellenwert wie Wein und Bier, erzählte der Soldat, der sich nach mehreren Monaten an der Front nun in einer Militäreinheit auf russischem Territorium befindet. headtopics.com

