Ukraine meldet heftigste russische Angriffe in diesem Jahr +++ Bundesrat hält am Status S für ukrainische Flüchtlinge fest

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Bündner Regierung stellt das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024 vorDie Bündner Regierung präsentiert das Detailkonzept für die Jubiläumsaktivitäten im Jahr 2024, das jedoch überraschend mager ausfällt.

TAGBLATT_CH: Schwerste Angriffe seit Jahresbeginn: 118 Orte in Ukraine beschossen ++ Schweiz verlängert Schutzstatus SSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine . Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

PRESSEPORTAL_CH: IFF-Bericht prognostiziert Wachstum der Weltwirtschaft um 3,1% im Jahr 2023Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Weltwirtschaft wird sich im Jahr 2023 auf 3,1 % verlangsamen, da die Straffung der Geldpolitik, der Krieg in der Ukraine und die...

AARGAUERZEITUNG: Stadtrats-Ersatzwahl in Brugg nach den NationalratswahlenNach den Nationalratswahlen ist in Brugg vor der Stadtrats-Ersatzwahl. Der erste Wahlgang für die Nachfolge von Finanz- und Kulturminister Leo Geissmann (Mitte) findet am 19. November statt. Zwei Frauen und ein Mann wurden von drei Parteien ins Rennen um den freien Sitz geschickt:Nach der Wahl ist vor der Wahl: Was die Resultate vom 22. Oktober für die Grossratswahlen bedeuten – und welche Ziele die Parteien haben Die SVP ist die Siegerin der Nationalratswahlen – sie will den Schwung für die Grossratswahlen in einem Jahr mitnehmen. Die SP, die 2020 im Kantonsparlament vier Mandate verlor, will diese zurückholen. Die Mitte schielt auf drei zusätzliche Sitze, FDP und GLP wollen zulegen, Grüne, EVP und EDU geben sich eher defensiv.

AARGAUERZEITUNG: Die Ikone der Klimakleber: Was will diese Frau, die im Nachbarland und darüber hinaus polarisiert?Sie habe auch einst zu den Leuten gehört, die sich über Protestierende ärgern, sagt Lea Bonasera. Heute klebt sie sich auf die Autobahn. Gespräch mit der Vordenkerin der «Letzten Generation».

20MIN: Die 10 beliebtesten Schweizer Bäckereien 2023Ein Ranking stellt die zehn beliebtesten Bäckereien in der Schweiz für das Jahr 2023 vor.

