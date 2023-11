Ukraine-Krieg: Grösster russischer Angriff seit Jahresbeginn

Februar 2022 führt die russische Armee einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Juni 2023 startete eine lang erwartete ukrainische Gegenoffensive , die bisher aber keine massiven Geländegewinne verzeichnen konnte. Am 20. August erhielt die Ukraine die lang ersehnte Zusage für die Lieferung von F-16-Kampfjets . Die Situation an der Front

UNO: 18 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesenUkraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

US-Verteidigungsminister: Ohne US-Hilfe wird Putin Erfolg habenUkraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

Russland bereit zu Gesprächen über Ukraine-KriseDie russische Regierung ist unter bestimmten Bedingungen bereit, Gespräche über eine Beilegung der Ukraine-Krise zu führen. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu äußerte sich dazu auf einem Militärforum in China. Russland hat weiterhin hohe Verluste bei den Kämpfen in Awdijwka zu verzeichnen.

Kiew führt kombinierten Drohnen- und Raketenangriff auf Krim ausUkraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

US-Republikaner wollen Ukraine- und Israel-Hilfen trennenUkraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

Ukraine-Krieg: Kreml bestätigt immer wieder, dass Putin lebtAm 24. Februar 2022 hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Russland testete nuklearbetriebenen Marschflugkörper. Die aktuellen Entwicklungen gibt es hier im Live-Ticker.

