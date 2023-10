Ukraine-Hilfe trotz gestohlener Schilder

Ihre Schilder wurden mehrmals gestohlen, doch Claudia Raine, Marcel Kübler (hinter der Fahne in der Mitte und links daneben) und ihr Verein geben ihre Ukraine-Hilfe nicht auf.«Ich habe keinen Stress», sagt Claudia Raine und atmet Rauch aus. Eine Zigarette zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt, sitzt sie auf dem Alu-Gartenstuhl vor dem Lager ihres Vereins «From Basel With Love» in Binningen.

Wie steht die Basler Baudirektorin Esther Keller (GLP) zum Teilrückbau der Osttangente? Und warum will der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber (Grüne) acht Spuren bei Schweizerhalle? Ein Gespräch über Strasse, Schienen und den neuen Tiefbahnhof.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten.

Ukraine erwartet strategische Niederlage Russlands ++ Malta-Treffen: Ukraine lobt «Einheit» gegen RusslandSeit Ende Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog. Weiterlesen ⮕

«Hilfe, da war schon wieder ein Penis»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Biden telefoniert mit Netanyahu und Al-Sisi wegen humanitärer Hilfe für GazaUS-Präsident Joe Biden hat sowohl mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu als auch mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi telefoniert, um die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zu erhöhen. Weiterlesen ⮕

Finanzielle Hilfe: Kanton Zürich unterstützt Wiederaufbau in IsraelEine halbe Million Franken kommt Überlebenden der Terrorangriffe und dem Aufbau der Infrastruktur in der Region Eshkol zugute. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Krieg: Kiew will ab 2025 kein Russen-Gas mehr durchleitenDas Transit von russischem Erdgas durch die Ukraine läuft trotz Ukraine-Krieg weiter. Doch damit wird bald Schluss sein, wie es aus Kiew heisst. Weiterlesen ⮕

Ukraine-Gespräche in Malta begonnen - Russland nicht dabeiIn Malta hat das dritte internationale Ukraine-Treffen für einen möglichen Friedensgipfel begonnen. Topdiplomaten aus zahlreichen Staaten sind dabei. Weiterlesen ⮕