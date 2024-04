Ukraine greift Öl-Raffinerie und Drohnenfabrik an

Die Ukraine hat eine Öl-Raffinerie und eine Drohnenfabrik weit hinter der Frontlinie angegriffen. In der Republik Tatarstan sei die drittgrösste Raffinerie Russlands angegriffen und beschädigt worden, hiess es am Dienstag in ukrainischen Geheimdienstkreisen. Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA brach ein Brand aus, der nach 20 Minuten gelöscht werden konnte.Ungeachtet enormer Verluste an Mensch und Material hält Wladimir Putin den Druck auf die Ukraine aufrecht. Während seine Armee sich langsam voranfrisst, räumt der Gegner: «Die Situation ist wirklich schwierig.»Evolution des Drohnenkrieges: Die Ukraine setzt mit der Baba Jaga eine Drohne ein, die Bomben abwirft, doch Russland präsentiert bereits einen Prototyp, der 20-mal so viel tragen kann.Kriegspersonal: Russland zählt seit dem Jahr 2023 507'000 neue Handicapierte im Land. Pro Monat kann Moskau aber 30'000 neue Soldaten rekrutieren und bekommt im Juli 150'000 neue Rekruten

