Ukraine fordert mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe

Nach Schäden an Gebäuden des ukrainischen AKW Chmelnyzkyj fordert Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr Waffenhilfe zur Abwehr russischer Luftangriffe.Schon jetzt halte die Ukraine nur am Transit fest, weil mehrere europäische Länder noch auf russisches Gas angewiesen seien – 2025 soll damit Schluss sein. Russland greift erneut mit Kampfdrohnen an. Die Entwicklungen im Ticker.

Der finnische Premierminister glaubt, dass die Beitrittsgespräche zwischen der Ukraine und der EU im Dezember beginnen könnten. Der Speaker des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, will eine Gesetzesvorlage unterstützen, die Hilfsgelder für Israel, aber nicht für die Ukraine vorsieht.In der ukrainischen Stadt Balakliia sollen russische Truppen schlimme Foltermethoden eingesetzt haben. Ein Untersuchungskomitee rollt die Taten nun unter anderem mit Zeugen-Aussagen auf. Was die Betroffenen berichten,Russland hat die Ukraine nachts erneut mit Kampfdrohnen angegriffen.

Diese Informationen griff auch der Ombudsmann des ukrainischen Parlaments für Menschenrechte, Dmytro Lubinez, auf: Die Besatzer hätten das Leben einer ganzen Familie ausgelöscht, die einen Geburtstag feierte und ihr Wohnhaus nicht an die Besatzer abtreten wollte, schrieb er auf Telegram. Seinen Angaben nach stammte der mutmassliche Schütze aus der russischen Teilrepublik Tschetschenien. headtopics.com

Kreml-Chef Wladimir Putin (2.v.r.) weiht im Juli 2023 die neue Gasverflüssigungsanlage nahe Murmansk ein. Russland baut einen riesigen Exporthafen für flüssiges Erdgas in der Arktis – und verdient damit weiter Geld, trotz Sanktionen.Schon jetzt halte die Ukraine nur am Transit fest, weil mehrere europäische Länder noch auf russisches Gas angewiesen seien.

Das Transit von russischem Erdgas durch die Ukraine läuft trotz des Moskauer Angriffskriegs gegen das Nachbarland weiter. Empfänger sind vor allem Länder ohne Zugang zum Meer, die nicht auf Flüssigerdgas (LNG) umstellen können. Ziel der EU ist, ab 2027 keine fossile Energie mehr aus Russland einzuführen. headtopics.com