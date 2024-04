Uganda: Verfassungsgericht weist Klage gegen scharfes Anti-Homosexuellengesetz ab

Das ugandische Verfassungsgericht hat die in einer Klage geforderte Aufhebung oder Aussetzung eines Anti-Homosexuellengesetzes abgelehnt. Das ugandische Verfassungsgericht hat am Mittwoch ein gegen Homosexuelle gerichtetes Gesetz bestätigt, das in schweren Fällen die Verhängung der Todesstrafe ermöglicht. Staatspräsident Yoweri Museveni hatte das Gesetz im vergangenen Mai mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Es hat die Unterstützung vieler Menschen in dem ostafrikanischen Land, Menschenrechtsaktivisten kritisieren es dagegen scharf

