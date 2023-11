UBS verliert CS-Deutschland-Team an die Konkurrenz

Die Truppe wird von der früheren CS-Kaderfrau Nadine Maier angerührt. Das Team konzentriert sich von Zürich aus auf die Beratung und Betreuung deutscher Ultra-High-Networth-Kundinnen und -Kunden (UHNWI). Maier berichtete direkt an Schweiz-Chef Martin Liebi, der bei Oddo BHF Schweiz seit dem Jahr 2021 die Zügel in der Hand hält.Liebi ist mit dem integralen Engagement des sechsköpfigen Teams zweifellos ein Coup gelungen, auf Kosten der CS und deren Mutterhaus UBS.

Teamleiterin Maier war seit Dezember 2017 für die CS tätig, zuletzt als Managing Director und Leiterin UHNWI-Kunden in der Betreuung deutscher Unternehmerfamilien. Zuvor hatte Maier für die Bank am Bellevue, die Deutsche Bank in der Schweiz, die Dresdner Bank und für die ehemalige Kleinwort Benson Private Bank im Geschäft mit UHNW- und Family Office-Kunden gewirkt.

Insgesamt beschäftigt Oddo BHF 2’700 Mitarbeitende und verwaltet Kundenvermögen von über 128 Milliarden Euro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINEWS_CH: UBS: It Is Time To Fix Your Fixed IncomeDa die Renditen von Anleihen nach einer Reihe von Zinserhöhungen wieder attraktivere Niveaus aufweisen, haben Anleger wie erwartet vermehrt in diesem Bereich investiert. Gemäss einer kürzlichen Erhebung des Fondsresearch-Unternehmens Morningstar fliessen neue Gelder derzeit ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker: SMI startet mit klarem Plus - UBS und Barry Callebaut gefragtDer Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch deutlich höher.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

FINEWS_CH: Die UBS bekommt es mit dem anderen Kelleher zu tunDie UBS-Tochter Credit Suisse ist Ziel diverser Sammelklagen in den USA. Nun will auch ein Namensvetter von Bankpräsident Colm Kelleher das Schweizer Haus zur Rechenschaft ziehen.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen ⮕

FINEWS_CH: UBS: Der «Noise» dringt nicht durch die MauernDie Integration der Credit Suisse sorgt aktuell für Misstöne in der Schweiz. Doch bei der «neuen» UBS herrscht intern überraschend viel Zuversicht – woher kommt das? Ein Erklärungsversuch.

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: UBS verzeichnet Gewinnrückgang im dritten QuartalUBS hat im dritten Quartal einen Verlust von 11,9 Milliarden Franken verzeichnet, nach einem hohen Gewinn im ersten Jahresviertel. Der Gewinn für den Zeitraum Januar bis September 2023 beträgt insgesamt 1,7 Milliarden Franken.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

CASHCH: UBS sieht zwei Schweizer Aktien als «attraktiv bewertet» und zwei weitere als «riskant»Laut der UBS wird der breite Schweizer Aktienmarkt mit einem erheblichen Aufschlag gegenüber Europa gehandelt. Dennoch gibt es Anlagemöglichkeiten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕