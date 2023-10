UBS verkauft Mehrheitsbeteiligung von UBS Hana Asset Management

Die UBS hat ihre Beteilung in Höhe von 51 Prozent am koreanischen Joint Venture UBS Hana Asset Management Company an Hana Securities verkauft. Die Bank übt damit eine Verkaufsoption aus.