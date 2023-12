UBS übernimmt Savoy Baur en Ville und gibt es an Mandarin Oriental weiter

Mit der Übernahme der Credit Suisse ist die UBS wieder Hotelbesitzerin geworden. Das einstige Savoy Baur en Ville firmiert nun unter der Flagge der chinesischen Luxushotel-Gruppe Mandarin Oriental und will im Herzen des Zürcher Bankenviertels neue Massstäbe setzen, wie ein Augenschein von finews.ch zeigt. Exakt 185 Jahre nach seiner Gründung hat das Hotel Savoy Baur en Ville am (gestrigen) Mittwochabend seine Tore offiziell wieder eröffnet.

Neu sind nicht nur das vollständig renovierte Interieur und die Crew unter der Leitung von Mark Bradford (Bild weiter unten), sondern auch der Umstand, dass das Fünfsterne-Hotel am Zürcher Paradeplatz neuerdings unter der Leitung der in Hongkong ansässigen Mandarin Oriental Hotel Group steht. Damit erhält die Stadt Zürich einen neuen Touch Luxus auf Weltniveau, wie sich am Mittwochabend anlässlich der offiziellen Eröffnung zeigte. Besitzerin des Hotelkomplexes ist seit diesem Jahr die Schweizer Grossbank UBS, die es im Zuge der staatlich verordneten Übernahme der Credit Suisse (CS) «geerbt» ha





