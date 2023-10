Wie finews.ch bereits Ende September 2023 exklusiv meldete, wurde zunächst der langjährige UBS-Tessin-Chef Luca Pedrotti zum neuen Hauptverantwortlichen im Südschweizer Markt ernannt – was er allerdings für die grösste Schweizer Bank bereits zuvor war.

Insgesamt ist er seit bald 35 Jahren für die UBS tätig und gleichzeitig ein enger Weggefährte von UBS-Chef Sergio Ermotti, was im kleinräumigen Tessin nicht ganz verwunderlich ist. Eine Leidenschaft verbindet die beiden besonders: der Fussball.

Mittlerweile hat er dem aktiven Fussball abgesagt und läuft stattdessen Marathone, wie er in einem Gespräch mit finews.ch im vergangenen Jahr verriet. «An einem bestimmten Punkt meiner Karriere habe ich gemerkt, dass mir der Fussball nicht mehr genügt. Ich hatte meinen Traum verwirklicht und wollte nun meine Zukunft abseits des Spielfelds gestalten», sagte er damals. So wechselte er 1996 vollständig zur UBS. headtopics.com

Tessin-Chef Pedrotti sprach nach diesen personellen Ankündigungen von einem neuen, wichtigen Kapitel in der Geschichte der UBS. Bislang stand er für den Schweizer Teil der UBS im Tessin rund 400 Mitarbeitenden vor, während CS-Tessin-Chef Grassi vor der Übernahme knapp 290 Personen (für den Schweizer Teil der CS im Tessin) führte.Die UBS unterhält aktuell 15 Filialen in der Südschweiz, während es bei der CS deren acht sind.

Um die Doppelspurigkeit zu beheben, dürfte es zwangsläufig auch noch zu einem signifikaten Stellenabbau kommen. Auf Anfrage von finews.ch wollte die UBS Schweiz dazu jedoch keine Stellung nehmen.

