UBS-Streit in Frankreich: Verfahren wird neu aufgerollt

Der Streuerstreit der UBS in Frankreich wird sich weiter hinziehen. Vor dem obersten Gericht hat die Grossbank mit ihrer Beschwerde einen Erfolg erzielt. Jetzt wird das Verfahren neu aufgerollt – mit ungewissem Ausgang. Der Kassationshof in Paris hat am Mittwoch das Urteil der Vorinstanz teilweise kassiert, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil des obersten Gerichts in Frankreich hervorgeht, das der Nachrichtenagentur AWP vorliegt.

Die Revision betreffe alle Bestimmungen über die Strafen und über die zivilrechtlichen Interessen. Am Grundsatzurteil hielt der Kassationshof allerdings fest. Im Dezember 2021 hatte das französische Berufungsgericht die UBS auch in zweiter Instanz schuldig gesprochen, zwischen 2004 und 2012 illegal um reiche französische Steuerzahler geworben zu haben. Sie habe die Kunden dazu bewegen wollen, nicht deklarierte Konten in der Schweiz zu eröffnen, hiess es im Urtei

:

CASHCH: Aktien Schweiz Schluss: SMI minimal tiefer - UBS nach Frankreich-Urteil im PlusDer Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch unter dem Strich nicht gross bewegt, wobei der Leitindex SMI ganz leicht im Minus schloss. Er hinkte damit anderen europäischen Handelsplätzen hinterher, was Börsianer mit seiner defensiven Ausrichtung erklärten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

FİNEWS_CH: PWC drängt in der Schweiz an die Spitze – und hofft auf die UBSDas vergangene Geschäftsjahr ist für PWC so gut ausgefallen, dass sich die Beratungsfirma in der Schweiz nun in der Spitzenposition sieht. Dabei hat die Finanzbranche eine wichtige Rolle gespielt, sagt Managing Partner Gustav Baldinger zu finews.ch. ...

Herkunft: finews_ch | Weiterlesen »

PİLATUSTODAY: Bombendrohungen in Frankreich und der SchweizDutzende Bombendrohungen in Frankreich , mehrere Bombendrohungen in der Schweiz: Eine forensische Psychologin erklärt im Interview, was hinter dieser Häufung von Bombendrohungen steckt. bombendrohung forensik

Herkunft: PilatusToday | Weiterlesen »

CASHCH: Vorwurf des «Flip-Flopping»: Verwirrspiel eines Julius-Bär-Strategen beim SMINur wenige Wochen nach einer Abstufung hat es sich ein Aktienstratege der Bank Julius Bär beim SMI nun doch wieder anders überlegt. - Und: Finanzwertespezialist beisst sich am diesjährigen SMI-Sieger UBS fest.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Besuch des französischen Staatspräsidenten in der SchweizNach acht Jahren kommt wieder ein französischer Staatspräsident auf Visite. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Frankreich sind alt, und sie waren schon enger. Hohe Visite im Bundeshaus: Am Mittwoch und Donnerstag gibt sich Emmanuel Macron die Ehre.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Tim Scott zieht sich aus dem Rennen ums Weisse Haus zurückTim Scott gibt überraschend das Ende seiner Präsidentschaftskandidatur bekannt, da das Echo auf sein Programm lauwarm ausfiel. Wer profitiert von diesem Schritt?

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »