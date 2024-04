UBS muss zusätzliches Kapital in Milliardenhöhe aufbauen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieBundesrätin Karin Keller-Sutter hat sich zur Grössenordnung des zusätzlichen Kapitals geäussert, das die Grossbank im Rahmen des 22-Punkte-Plans zur Bankenstabilität aufbauen soll.Geht es nach Finanzministerin Karin Keller-Sutter, wird die neue Bankenregulierung für die UBS sehr teuer.

Die Änderungen haben keine Auswirkungen auf die finanzielle Performance des Konzerns, betonte die UBS am Dienstag in einem Communiqué. Sie würden aber im Hinblick auf die Zahlen zum ersten Quartal 2024 veröffentlicht. Die Q1-Zahlen werden am 7. Mai publiziert. Schliesslich schichtet die UBS rund 300 Mio. $ an jährlichen Kosten um, die bisher in den Bereichen Nicht-Core- und Legacy angefallen sind. Diese «ausgewählten Kosten» würden in die Kerngeschäftsbereiche übertragen. Dort seien sie besser abgestimmt und es könnten «verlorene Kosten» vermieden werden.

