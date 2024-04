UBS-CEO Sergio Ermotti erhält 14,4 Millionen Franken Bonus

Nach nur neun Monaten Arbeit erhält der UBS-CEO Sergio Ermotti 14,4 Millionen Franken Bonus. Sogar die FDP stört sich an der Höhe dieses Betrags. Wie kommt so ein Monster-Bonus zustande? Und gibt es einen angemessenen Bonus?«Es ist auch eine Frage des Anstands, dass die Credit Suisse jetzt in Bezug auf Bonuszahlungen für das höchste Kader Zurückhaltung übt», sagt FDP-Präsident Thierry Burkhart und bezieht sich auf den Bonus von UBS-CEO Sergio Ermotti.

Der Betrag von fast 15 Millionen Franken nach nicht mal einem Jahr Arbeit stösst sogar der Bank nahen Partei sauer auf. Wann ist ein Bonus zu hoch? «Es gibt hier keine klare Antwort», sagt Florence Vuichard, Leiterin Wirtschaft bei CH Media. «Vielleicht würde man alles unter 10 Millionen eher schlucken als darüber. Aber es gibt eigentlich keine Arbeit, die eine so hohe Summe als Bonuszahlung rechtfertigen würd

