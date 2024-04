UBS-Aktien unter Druck wegen Sorgen um Bankenregulierung

Händler verweisen unter anderem auf die in der Vorwoche vom Bundesrat veröffentlichten Massnahmenvorschläge zu Bankenregulierung .Bild: ZVG/SIX

Die Aktien der UBS stehen am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarkt überdurchschnittlich stark unter Druck. Grund dafür sind anhaltende Sorgen, dass die Bankenregulierung für die Grossbank sehr teuer werden dürfte, sowie Gewinnmitnahmen. Die UBS-Aktien notieren um 09.15 Uhr um 3,7% tiefer auf 25.26 Fr. Damit notiert ihr Kurs wieder deutlich unter dem kürzlich erreichten Mehrjahreshoch von 28.62 Fr. Derweil fällt der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 1,38%.An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt.

Dass die UBS so viel Kapital aufbauen müsse, sei das eine, meint ein Händler. «Das andere ist, dass die UBS nun möglicherweise bei den Plänen für einen Aktienrückkauf über die Bücher gehen muss.» «Die ganze Regulierungsgeschichte sorgt halt für viel Verunsicherung», sagt ein Händler. Und weil die Aktie im Vorjahr und noch bis Anfang April einen sehr guten Lauf gehabt habe, komme es nun zu Gewinnmitnahmen. Bei etwas längerer Betrachtung relativiere sich das Minus doch schon ein wenig, betont er.

