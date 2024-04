UBS-Aktien: Autoren trauen deutlich höhere Kurse zu

Die Autoren eines vielgelesenen deutschen Anlegerbriefs trauen den Aktien der UBS deutlich höhere Kurse zu. Die Argumente sind jedoch etwas fadenscheinig. - Und: Hiobsbotschaft für Sorgenkind Idorsia aus Übersee.Als Vertreter des Bundesrats, der Schweizerischen Nationalbank und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht am Abend des 19.

März 2023 vor die Presse traten und die Zwangsverheiratung der Credit Suisse mit der UBS bekanntgaben, gerieten tags darauf an der Börse auch die Aktien dergehörig unter die Räder. Im frühen Handel waren die Valoren der grössten Schweizer Bank zeitweise für weniger als 15 Franken zu haben. Heute – ziemlich genau ein Jahr später – müssen Anlegerinnen und Anleger mit knapp 28 Franken fast doppelt so tief in die Tasche greifen. Nach anfänglichen Vorbehalten setzte sich ziemlich rasch die Meinung durch, dass die Übernahme der Credit Suisse ein Schnäppchen wa

