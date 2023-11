Überraschung im Schweizer Cup - Favoritenschreck Delémont eliminiert auch Luzern

Gegentreffer als K.o.-Schlag für den FCLLuzern hatte davor Chancen zuhauf vergeben, Steven Oberle im Delémont-Tor hatte aber mehrfach geglänzt. Der Gegentreffer war dann aber erstaunlicherweise der K.o.-Schlag für die Innerschweizer, die sich davon nie mehr erholten. Torchancen waren in der Folge kaum mehr vorhanden. Die Jurassier hielten sich ihrerseits strikt an ihren Matchplan und hatten gar Möglichkeiten auf einen weiteren Treffer.

Delémont winkt nun in den Viertelfinals die Chance, zum ersten Mal seit 41 Jahren wieder in den Halbfinal vorzustossen. Die Luzerner scheiterten derweil wie im letzten Jahr im Achtelfinal an einem Unterklassigen. 2022 hatte der FC Thun aus der Challenge League Endstation bedeutet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LUZERNERZEITUNG: FC Luzern bereitet sich auf Cup-Überraschung gegen Delémont vorDer FC Luzern erinnert sich schmerzhaft an das blamable Cup-Aus gegen Delémont vor elf Jahren. Nun will der damalige Captain als Trainer die Jurassier zur Cup-Überraschung gegen Luzern führen.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: – Anthony Sirufo will den Cup-Exploit von 2012 mit Delémont wiederholenDer FC Luzern ist am Mittwoch (20.30 Uhr) haushoher Favorit im Cup-Achtelfinal gegen die drittklassige SR Delémont. Doch aufgepasst! Die Jurassier kegelten den FCL beim letzten Aufeinandertreffen vor elf Jahren aus dem Cup. Der Captain der Sieger coacht nun Delémont.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: FC Luzern blamiert sich gegen Promotion-Ligist Delémont im CupDer FC Luzern leistet sich im Achtelfinal im Schweizer Cup eine veritable Blamage: Der Super-Ligist scheitert auswärts an Promotion-Ligist Delémont mit 0:1.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

20MIN: Schweizer Cup: Titelverteidiger YB steht im ViertelfinalNachdem der FCZ am Dienstag bereits den Einzug ins Cup-Viertelfinal schaffte, folgte am Mittwoch YB.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Schweizer Cup: SC Kriens gegen FC Basel 1893 jetzt liveSC Kriens empfängt heute ab 20:30 Uhr FC Basel 1893 in der Schweizer Cup. Hier erfahren Sie alles zum Spiel im Liveticker.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Schweizer Cup: Liveticker: Nsame trifft frühIm Cup-Achtelfinal gastieren die Young Boys beim FC Rapperswil-Jona aus der dritthöchsten Liga. Wir berichten live.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕