Überraschender Rücktritt: Lukas Braathen beendet seine Skikarriere

Überraschender Rücktritt: Lukas Braathen hört aus Ärger über den norwegischen Skiverband per sofort mit dem Skirennsport auf.Der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen hat kurz vor dem Start der neuen Saison überraschend sein Karriereende verkündet. «Ich bin raus», beendete der 23-Jährige die eigens einberufenen Pressekonferenz am Freitag in Sölden. Dort steht für die Herren am Sonntag der erste Riesenslalom des Winters an.

Braathen war zuletzt mit dem norwegischen Skiverband in einem Streit um Vermarktungsrechte aneinander geraten. Der Technik-Spezialist hatte für eine Modemarke einen umstrittenen Werbestunt durchgeführt – und das offenbar ohne Genehmigung des Verbands. Dieser drohte dem Sölden-Sieger von 2020 und besten Slalom-Fahrer der vergangenen Saison daraufhin mit einer Geldstrafe.

Er sei nun, nachdem er seine Entscheidung öffentlich gemacht hat, zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahr glücklich, sagte Braathen. Zum ersten Mal seit Jahren fühle er sich frei. Seine Teamkollegen habe er am Donnerstagabend über den Schritt, zu dem er sich vor mehreren Wochen entschieden habe, informiert. headtopics.com

Er gebe allerdings «nicht aus Protest auf, weil ich rachsüchtig oder verbittert bin», sagte der extrovertierte Braathen. Er gehörte zuletzt zu einer der schillerndsten Figuren der Ski-Szene und zu einer der grössten Hoffnungen der Norweger für die nächsten Jahre.

