Überragender Steffen bei Lugano-Sieg – auch «Winti» und YB weiter

00:45 Video Sehenswerte Lugano-Kombination: Vladi trifft zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. Rapperswil-Jona (PL) – Young Boys 0:2Es schien früh zur Formsache zu verkommen: Nach dreieinhalb Minuten lagen die favorisierten Berner bereits in Führung, Jean-Pierre Nsame verwertete eine Hereingabe gekonnt zum 1:0. Doch Rapperswil-Jona steckte nicht auf und konnte den Mini-Rückstand bis zur Pause wahren.

Schliessen 04:01 Video Zusammenfassung Rapperswil-Jona – YB Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 1 Sekunde. 00:38 Video YB schwimmt: Djorkaeff und Tia vergeben Grosschancen Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 01:30 Video Von Ballmoos: «Wir müssen sicher nochmals über die Bücher gehen» Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Schliessen 04:16 Video Zusammenfassung Black Stars – Winterthur Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden. 00:42 Video Gashis Ehrentreffer: Mit Aussenrist angenommen und eingenetzt Aus Sport-Clip vom 01.11.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. Servette – Stade-Lausanne-Ouchy 4:1 n.P.In einem ausgeglichenen Duell setzten sich die Genfer am Ende im Penaltyschiessen durch – Goalie Jeremy Frick parierte dabei 2 SLO-Versuche.

