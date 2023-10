Überprüfung der Offerte für Unternehmen läuft planmäßig

Die Überprüfung laufe «planmässig und fristgerecht», hiess es dazu in einer Mitteilung vom Freitag. Ein Update solle zu «gegebener Zeit» erfolgen.

Bain Capital hatte zusammen mit drei Grossaktionären ursprünglich 18,5 Franken je Aktie geboten und diese Offerte später auf 19,50 bis 20,50 Franken erhöht. Beide Angebote wurden von Verwaltungsrat jedoch angelehnt, da sie nicht im besten Interesse der Aktionäre seien.

Seit Ende Juli läuft daher ein Prozess, der alle Optionen für die Zukunft des Unternehmens prüfen soll. Dabei wird auch die Offerte von Bain berücksichtigt. Laut Medienberichten sollen zudem in der Zwischenzeit weitere Offerten von anderen Unternehmen eingegangen sein. Ein Bieterwettkampf wird jedoch dadurch erschwert, dass sich die drei Grossaktionäre Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli schon bei Bain verpflichtet hätten. Zusammen halten sie einen Anteil von ungefähr 29 Prozent des Aktienkapitals.einen Kapitalmarkttag für den 15. Februar 2024 an. headtopics.com

Weiterlesen:

cashch »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Snapdragon Chemistry, ein Cambrex-Unternehmen, wird mit dem CPhI Pharma Award für die API-Entwicklung...East Rutherford, New Jersey (ots/PRNewswire) - Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass Snapdragon... Weiterlesen ⮕

Wahlbeschwerde: Kantonsrat Jost Rüegg fordert unabhängige Überprüfung der Auszählung der NationalratswahlenFehlende Gemeinderesultate am Wahlsonntag, falsche Angabe der Parteienstärken im Kanton und auf Bundesebene: Der Kreuzlinger Kantonsrat der Grünen Jost Rüegg hat kein Vertrauen mehr in das kantonale Wahlbüro. Er verlangt eine akribische Überprüfung durch eine ausserkantonale Stelle. Weiterlesen ⮕

KI-gestützte Diagnostik: Roche arbeitet mit Ibex und Amazon zusammenDie Unternehmen wollen zukünftig Pathologielaboren mithilfe künstlicher Intelligenz Entscheidungshilfen liefern. Weiterlesen ⮕

Ärger über die Listenflut im Kanton Luzern: Jetzt kommt Bewegung in die SacheSoll die Anzahl Listen pro Partei beschränkt werden? Ja, finden mehrere Parteien. Die SVP denkt sogar laut über die Abschaffung von Listenverbindungen nach. Weiterlesen ⮕

«Die Stimmung ist so gereizt, dass es die Leute aussprechen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕