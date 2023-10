Übernimmt YB heute mit einem Sieg den Leaderthron?

In der Champions League setzte es diese Woche erneut eine Niederlage ab. In der Meisterschaft kommt YB dafür immer besser in Fahrt. Mit einem Sieg gegen Lugano liegt heute sogar die Tabellenführung drin.

⚪⚫ 𝐋𝐞𝐭’𝐬 𝐠𝐨 🔥 Ecco la nostra formazione per la partita di Cornaredo contro lo Young Boys ⚽... und herzlich willkommen zum Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Lugano und YB. Mit einem Sieg im Tessin könnten die Berner heute punktemässig mit dem FCZ gleichziehen. Ob ihnen das gelingt? Hier bist du live dabei.

