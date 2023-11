Überfall auf Israel: Das Kalkül der Terrororganisation geht auf

Die Grünen wollen bei den Bundesratswahlen im Dezember der FDP einen Sitz abjagen, bereits kursieren Namen von Kandidaten. Ihre Ausgangslage ist aber schlecht. Die Fraktionschefin begründet die Strategie – und warum die Grünen nicht früher angegriffen haben.Der Abtwiler Thomas Locher träumt vom Durchbruch als Musiker – einer seiner Songs hat zumindest schon eine halbe Million Klicks auf YoutubeCopyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

AARGAUERZEİTUNG: Mit dem Überfall auf Israel ist das Kalkül der Terrororganisation aufgegangenIn Gaza schmeissen sie sich gerade weg. Nicht die normale Bevölkerung – die hat wenig zu lachen. Sondern die Hamas-Nihilisten in ihren Bunkern, deren Kalkül wieder einmal prächtig aufgegangen ist. So prächtig wie noch nie, muss man sagen.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Israel-News: Schweiz stellt sich auf die Seite der Israel-KritikerDie UNO hat eine von arabischen Staaten eingebrachte Resolution für eine «humanitäre Waffenruhe» verabschiedet. Auch die Schweiz stimmte zu. Israel spricht von einer «Schande», die Hamas freut sich.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Israel-News: Kryptos als Terrorfinanzierung – die USA und Israel wollen die Hamas trockenlegenDie israelische Regierung hat über 100 Krypto-Konten gesperrt, die mit der Hamas in Verbindung stehen. Doch deren Möglichkeiten, Geldströme zu verschleiern, sind gross.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: Erdogan bezeichnet Israel als «Kriegsverbrecher» – nun zieht Israel seine Diplomaten abDer türkische Präsident gab bei einer Solidaritätsveranstaltung für Palästina vor hunderttausenden Anhängern dem Westen schuld an «Kriegsverbrechen» in Gaza. Israel s Antwort lässt nicht lange auf sich warten.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

CASHCH: Bodenoffensive gestartet? Israelische Truppen seit Nacht im Gazastreifen Israel hat den Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen in der Nacht wie angekündigt ausgeweitet.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

20MİN: Nahostkonflikt: Israel ruft zur Evakuierung in Nord-Gaza aufDie Hamas hat Israel mit Raketen angegriffen. Israel wirft Bomben auf Gaza. Die USA verlegen Verteidigungssysteme in «gesamten» Nahen Osten.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »