«Über Urs wird man noch in 100 Jahren reden»Union Berlin trennt sich von Fischer nach knapp sechs Jahren, in denen es (fast) nur aufwärtsging, und 14 sieglosen Spielen in Serie.Blick erreicht Torsten Mattuschka (43) auf dem Weg zum Training. Die Union-Legende (über 280 Spiele) hat vor wenigen Tagen das Traineramt beim VSG Altglienicke übernommen, ad interim, nachdem sich der Klub aus der Regionalliga Nordost von seinem Trainer getrennt hat.

Mattuschka redet leise: «Ich bin gerade in der U-Bahn und kann nicht lauter sprechen. Ich nehme an, es geht um Urs Fischer und Union, wenn Sie aus der Schweiz anrufen.»Ich bin traurig, wie alle hier. Jeder im Klub und jeder Mensch, der Union im Herzen trägt, hat gehofft, dass Urs mit seiner Mannschaft die Kurve kriegt und es nicht so weit kommt.So schwer es mir fällt: Ja, das kann ich. 14 sieglose Spiele in Serie ist schon eine wahnsinnige Zahl, darunter nur ein Unentschieden, sonst nur Niederlagen. Ich glaube, man hat noch überlegt, ihm noch Augsburg am 25. November zu gebe

