Über Bauernproteste wird negativer berichtet als über Klimademonstrationen

Über Bauernproteste werde negativer berichtet als über Klimademonstrationen, heisst es in einem Bericht der «NZZ» X PreviousNext Ein Artikel der «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ) geht mit dem Deutschen Medienwesen hart ins Gericht und meint eine unsachliche Berichterstattung aufdecken zu können. Und zwar geht es um gesellschaftliche brisante Themen, die zurzeit nicht nur zu reden, sondern auch zu demonstrieren geben.

Da sind auf der einen Seite die Deutschen Landwirte, die sich dagegen wehren, dass ihnen ein Teil der Steuervergünstigungen entzogen wird. Auf der anderen Seite stehen die Klimakleber, die sich um den Klimawandel und deren Folgen für die Gesellschaft sorgen. Auch wenn beide Seiten berechtigte Interessen verfolgen, würde in den Medien nicht gleich darüber berichtet, schreibt die «NZZ». Bauerndemo vs. Klimademo Auf der einen Seite, also bei den Demonstrationen der Deutschen Bauern, hätten Journalisten folgende Bezeichnungen verwendet: «motorisierter Mistgabelmob», «Wutbauernschaft» oder «Schattenarmee, die nur aufs Kommando zum Losschlagen wartet





SchweizerBauer » / 🏆 51. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bauernproteste erreichen FrankreichDie Bauernproteste haben nun auch Frankreich erreicht. In verschiedenen Ländern gibt es Demonstrationen und Proteste von Landwirten, die unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Kryptowährungen und die Illusion des leichten GeldverdienensEin Essay über die Risiken von Kryptowährungen und die Illusion des leichten Geldverdienens

Herkunft: finews_ch - 🏆 25. / 61 Weiterlesen »

Airpods Pro: Mein Gehörschutz für KonzerteEin Artikel über die Verwendung von Airpods Pro als Gehörschutz bei Konzerten

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Friedensformel in Davos: Cassis über das Treffen der nationalen SicherheitsberaterVertreterinnen und Vertreter aus rund 80 Ländern haben in der Schweiz über eine künftige Friedensordnung für die Ukraine gesprochen. Aus der Ukraine reisten gleich mehrere Spitzenpolitiker an. Und Cassis bestätigte den Besuch von Selenski in Bern.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Globegarden veröffentlicht Jubiläumsband über Vereinbarkeit von Familie und BerufGlobegarden, ein führender Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz, feiert 2024 das 15-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung eines Jubiläumsbandes mit dem Titel 'Über den Mut, nicht perfekt zu sein.' Frauen aus Wissenschaft, Unternehmertum, Politik und Kultur berichten darin über ihre Erfahrungen mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Schweizer Stimmbürger:innen stimmen über Volksinitiativen und Referenden abDie Schweizer Stimmbürger:innen werden an den vier nationalen Abstimmungsterminen über zahlreiche spannungsgeladene Volksinitiativen und Referenden abstimmen. Schon Anfang März stehen zwei Volksbegehren zur Abstimmung.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »