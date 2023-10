Über 60'000 Menschen sind 2022 aus der Kirche ausgetreten

Der Mitgliederstand lag Ende 2022 bei ungefähr 2.89 Millionen Mitgliedern in der Schweiz, wie das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut (SPI) mitteilt. Der «SonntagsBlick» hatte zuerst darüber berichtet.

Das SPI rechnet damit, dass die Austrittszahlen im aktuellen Jahr noch weiter ansteigen werden. Als Grund nennt das Institut den Bericht zur Geschichte des sexuellen Missbrauchs der römisch-katholischen Kirche in der Schweiz. «In den vergangenen Wochen und Monaten hat die katholische Kirche an Ansehen und an Vertrauen verloren», schreibt das SPI. Systematische Vertuschung, Schutz der Täter vor den Opfern und weitere Anschuldigungen stünden im Raum.

Am meisten Austritte verzeichneten 2022 die Kantone Basel-Stadt, Aargau und Solothurn. Im Gegensatz zu den Austritten bewegen sich die Eintritte laut SPI seit Jahren auf tiefem Niveau. Im Jahr 2022 traten 1080 Personen in die katholische Kirche ein. headtopics.com

Auch viele Austritte bei den Evangelisch-reformierten Mit der hohen Zahl an Austritten steht die katholische Kirche laut der Erhebung nicht alleine da. Aus der evangelisch-reformierten Kirche traten im vergangenen Jahr 30'393 Personen aus. Das sind mehr als 2021, als 28’540 Austritte registriert wurden. Die Mitgliederzahl der evangelisch-reformierten Kirche betrug in der Schweiz Ende 2022 rund 1.92 Millionen.

04:42 Video Archiv: Nach Missbrauchsfällen häufen sich Kirchenaustritte Aus Schweiz aktuell vom 28.09.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 42 Sekunden.

Rekordhohe Anzahl: Über 60'000 Menschen sind in der Schweiz im letzten Jahr aus der Kirche ausgetretenDie katholische und die protestantische Kirche der Schweiz müssen so viele Schäfchen ziehen lassen, wie noch nie. Weiterlesen ⮕

Austrittswelle: Über 1000 Katholiken kehren der Kirche Stadt Luzern den RückenAufgrund der Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche zeichnet sich im Kanton Luzern eine beispiellose Austrittswelle ab. Weiterlesen ⮕

Viel Rauch in der Kirche und eine Portion Punk im Theater: Unterwegs am Echolot-FestivalEin Konzert in einer Weinhandlung und Sounds und Visuals in der Kirche. An der dritten Ausgabe des Echolot-Festival in Luzern gab es viel zu entdecken. Weiterlesen ⮕

Skandale in polnischer Kirche: Bischof tritt zurückNach einer Reihe von Skandalen, darunter eine Priester-Orgie, ein kollabierter Prostituierter und Leichenfunde, hat der zuständige Bischof seinen Rücktritt eingereicht. Papst Franziskus hat diesen akzeptiert. Weiterlesen ⮕

Skandale erschüttern polnische Kirche: Bischof tritt zurückEine Diözese der polnischen Kirche sorgt für eine Reihe von Skandalen, darunter Priester-Orgien, ein kollabierter Prostituierter und Leichenfunde. Papst Franziskus akzeptiert den Rücktritt des Bischofs. Weiterlesen ⮕

Hurrikan Otis tötet 27 Menschen an der Westküste MexikosDer Hurrikan Otis hat an der Westküste Mexikos mindestens 27 Menschen getötet. Weitere vier Menschen werden noch vermisst. Der Sturm verursachte verheerende Schäden in Acapulco. Weiterlesen ⮕