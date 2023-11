U-Blox stellt Entwicklung von Mobilfunk-Chipsätzen ein

Nach dem Einbruch im dritten Quartal setzt der Halbleiterkonzern U-Blox die Sparschere an. Die Börse reagiert negativ auf die neusten Nachrichten des Unternehmens aus Thalwil. Das Thalwiler Unternehmen will die Entwicklung von Mobilfunk-Chipsätzen einstellen. Dies führt zu einer Wertminderung von 65 bis 70 Millionen Franken im Dezember 2023. Damit soll das Connectivity-Geschäft den Turnaround schaffen.

Man werde mehr Ressourcen auf das wertvollste Geschäftssegment mit Positionierungsprodukten konzentrieren: «Die erneute Fokussierung auf unser Geschäft mit Mobilfunkmodulen zielt darauf ab, Marktanteile zu gewinnen», teilteam Dienstag mit. Durch die fortgesetzte Entwicklung schnell wachsender Segmente und die Expansion in neue Anwendungen wolle man ein anhaltendes profitables Wachstum sicherstellen. Zudem will der Konzern die Beschaffungsprozesse restrukturieren, um effizienter zu werden. Dies führe zu tieferen Produktkosten. Im vergangenen Jahr lag das Beschaffungsvolumen gemäss den Angaben bei über 300 Millionen Franke





