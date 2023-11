TV-Star Tyler Christopher stirbt mit 50

Von 1996 bis 2016 sahen Tyler Christopher Millionen von Menschen zu. Der US-Amerikaner spielte zwanzig Jahre lang in «General Hospital» mit. Keine TV-Serie lief länger im Fernsehen als das Ärzte-Drama.

Nun gibt es aber traurige Nachrichten über den Schauspieler: Tyler Christopher ist tot. Wie Maurice Benard, ein enger Freund von Christopher, auf seinem Instagram-Profil schreibt, erlitt sein Schauspiel-Kollege einen Herzinfarkt in seiner Wohnung in San Diego. Christopher wurde 50 Jahre alt.

«Ich muss mit grosser Traurigkeit den Tod von Tyler Christopher bekannt geben», so Benard. «Tyler war ein wahrlich talentiertes Individuum, das den Bildschirm mit jeder Szene zum Leuchten brachte. Er war eine süsse Seele und ein wunderbarer Freund.» Christopher habe sich laut seinem Kollegen für die Themen Sucht und psychische Gesundheit starkgemacht.

Von 2002 bis 2004 war Christopher mit der «Desperate Housewives»-Schauspielerin Eva Longoria verheiratet. Sie habe sich laut US-Medien in den letzten Jahren grosse Sorgen um ihren Ex-Mann gemacht. So habe sie laut «Radar Online» im Juli 2023 noch angeboten, die Behandlungskosten für einen Alkoholentzug zu übernehmen. Zu Christophers Tod hat sich Longoria bislang nicht geäussert.

