Türkischer Ferienflieger äußert sich zu Flugverbot in EU und Vereinigtem Königreich

Der türkische Ferienflieger hat sich erstmals seit dem Aussprechen eines Flugverbots in der EU und im Vereinigten Königreich geäußert. «Nach der ungerechtfertigten Beschwerde Finnlands bei der Europäischen Union wurde unsere in der Türkei registrierte Fluggesellschaft wegen ihrer angeblichen Verbindungen zu Russland ohne Beweise und konkrete Begründung aus dem Luftraum verbannt.

Die Entscheidung über das Verbot wurde von der EU an die türkische Generaldirektion für Zivilluftfahrt übermittelt, die Vorwürfe wurden jedoch nicht untersucht, und das Luftraumverbot wurde am 28. März 2024, einen Tag vor den Osterfeiertagen, verhängt, ohne dass eine Antwort von uns angefordert wurde», so Southwind Airlines in einer Stellungnahm

