Tuchel wirbt um Verständnis der Fans nach Pokal-Aus

Nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken gingen nur ein paar Bayern-Profis um Thomas Müller zu den mitgereisten Fans. Vor dem Topspiel in Dortmund wirbt Trainer Tuchel um Nachsicht der Anhänger.Nach dem Pokal-Aus gegen Drittligist Saarbrücken kritisierte Thomas Müller seine Mitspieler. Nur wenige Akteuere haben sich nach dem Spiel bei den Fans für den Support bedankt. Coach Thomas Tuchel bittet um Verständnis. «Das war in keiner Weise geringschätzig», sagt der 50-Jährige

. Die Spieler seien einfach nicht in der Lage gewesen, «in der Enttäuschung dort hinzugehen und das zu tun, was sie normalerweise gerne tun».Trainer Thomas Tuchel hat vor dem Bundesliga-Topspiel des FC Bayern bei Borussia Dortmund um Verständnis bei den eigenen Anhängern geworben, nachdem etliche Münchner Fussballprofis nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken nicht in die Fankurve gegangen waren.Müller kritisiert Mitspieler – Bayern-Boss mit Ansage: «Richtig, richtig schlecht» Dieses Verhalten war auch von Bayern-Urgestein Thomas Müller direkt nach dem 1:2 nach Verlängerung gerügt worden. Der 34-Jährige entschuldigte sich sogar bei den mitgereisten Anhängern «für das Verhalten der Mannschaft nach dem Spiel».«Das war in keiner Weise geringschätzig. Wir lieben den Support in Auswärtsspielen, er ist sensationell gut», sagte Tuchel und ergänzte: «Ich kann jedem Fan versichern, das war einzig der maximalen Enttäuschung geschuldet, in der 9

:

TAGESANZEİGER: Cup-Blamage gegen Saarbrücken: Bayern München scheidet aus dem Pokal ausDer 1. FC Saarbrücken bezwingt den deutschen Rekordmeister durch ein Tor in der 96. Minute – und der Goalie des Aussenseiters sagt: «Alter, das ist Wahnsinn!»

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Haris Tabakovic: Grenchner schiesst Mainz mit Doppelpack aus PokalZweitligist Hertha Berlin schafft im DFB-Pokal den Coup gegen Mainz 05. Der gebürtige Grenchner Haris Tabakovic (29) trifft beim 3:0-Erfolg doppelt.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

NAU_LİVE: FC Luzern: So reagieren die Fans auf das frühe Cup-AusDer FC Luzern blamiert sich im Cup und scheidet gegen Promotion-Ligist Delémont aus. Von den Fans hagelt es Spott und Kritik.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

SRFSPORT: News aus dem Eishockey - Ajoie leiht Sopa von den ZSC Lions ausHier finden Sie die wichtigsten Kurzmeldungen des Tages aus dem Eishockey-Geschehen.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »

SRFNEWS: Vor Topspiel in Dortmund - Quo vadis, FC Bayern?Bayern München scheidet in der 2. Runde gegen Drittligist Saarbrücken sensationell aus dem DFB-Pokal aus.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: Nicht nur Bayern leiden: Underdogs mucken im DFB-Pokal aufBayern München scheidet in der 2. Runde gegen Drittligist Saarbrücken sensationell aus dem DFB-Pokal aus.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »