Trumps Rückkehr: Experten raten im Dunkeln

Trump bereitet sich auf seine zweite Amtszeit vor. Man könnte sagen, er holt wie ein Golfer aus. Auch könnte man sich wie der britische «Economist» fragen, welcher Schlag die Welt bald treffen wird. Wissen könne dies aber niemand, meint der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft . Trump sei eine «Wundertüte».

«Die Nachrichten aus dem Euroraum sind katastrophal», sagt Junius. Viele Firmen hätten Massenentlassungen angekündigt. Eine schlechte Wirtschaftslage und tiefer liegende Probleme würden sich gegenseitig verstärken. «In einem solchen Umfeld ist ein schwacher Euro die natürliche Konsequenz.» Alles, was man so im Jahr kauft, würde also im Schnitt 4 Prozent teurer – manches weniger, manches viel mehr. Es ginge also eindeutig in die falsche Richtung. Aber vielleicht nicht sehr weit.

Trump Wiederwahl Euro Wirtschaftskrise Eurozone

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Wahl: Wie China auf die Rückkehr Trumps blicktDie Sorge der Chinesen nach Donald Trumps Wahlsieg dürfte gross sein: Die angekündigten Zölle gefährden das Wachstum. Doch die Volksrepublik dürfte auch profitieren.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Chinas Zentralbank hält Kurs - Trumps Rückkehr bremst ZinssenkungenDie chinesische Zentralbank hat die Leitzinsen unverändert gelassen, um die Rentabilität der Banken zu schützen und den Yuan zu stabilisieren.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Im Super-League-Spiel bei YB - Grosse Bühne fürs Jubiläum: Shaqiri nimmt zum 100. Mal AnlaufDer Offensivkünstler spricht über seine Rückkehr zum FC Basel und seine Gala vom Samstag gegen Winterthur.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

FCB-Star im «Sportpanorama» - Shaqiri: «Wenn mich sogar Zürcher sympathisch finden...»Der Offensivkünstler spricht über seine Rückkehr zum FC Basel und seine Gala vom Samstag gegen Winterthur.

Herkunft: srfsport - 🏆 10. / 68 Weiterlesen »

Trump-Schock: Was seine Rückkehr an die Macht bedeuten würde für Zinsen, Inflation und ImmobilienTrumps geliebte Zölle könnten einen Inflationsshock auslösen und seine geplante Massendeportation eine schwere Rezession.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Gaetz zieht seine Kandidatur als Trumps Justizminister zurückAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »