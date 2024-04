Trump und der Pornostar: Beginn des historischen Prozesses gegen den Ex-Präsidenten

Vor einem Lokalgericht in New York startet der erste Strafprozess gegen Donald Trump , dem 45. Präsident der USA . Er wird beschuldigt, Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar vertuscht zu haben.Am Montag beginnt in New York, mit der langfädigen Auswahl von 12 Geschworenen, der erste Strafprozess gegen einen ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Verfahren gegen Donald Trump , das Geschichte schreiben wird.

