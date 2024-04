Trump Media & Technology Group: Eine Achterbahnfahrt an der Börse

Die Aktie der Trump Media & Technology Group wird seit einer Woche an der Börse gehandelt. Zeit für eine Zwischenbilanz: Das Papier von Ex-Präsident Donald Trump ist nichts fürs schwache Nerven.Die Achterbahnfahrt geht weiter. Am Dienstag legte die Aktie des Medienunternehmens von Ex-Präsident Donald Trump wieder an Wert zu, nachdem sie am Montag mehr als 20 Prozent verloren hatte. Eine Woche nach dem Börsengang zeichnet sich ab: Das Papier ist ein spekulatives Investment.

Was müssen Anlegerinnen und Anleger über die Trump Media & Technology Group (TMTG) wissen

Trumps Medienfirma TMTG: 58 Millionen Dollar Verlust verbuchtTrump Media & Technology Group zeigt trotz Umsatzsteigerung hohe Verluste. Der Social-Media-Dienst Truth Social kämpft um Einnahmen.

Donald Trumps Medienfirma verbucht 58 Millionen Dollar VerlustTrump Media & Technology Group zeigt trotz Umsatzsteigerung hohe Verluste. Der Social-Media-Dienst Truth Social kämpft um Einnahmen.

DocMorris, Swatch Group, Partners Group und weiteren Unternehmen: Die wichtigsten Termine für diese BörsenwocheInvestorentage, Geschäftszahlen, Generalversammlungen: «Finanz und Wirtschaft» zeigt, welche Unternehmen diese Woche im Fokus stehen.

adapa Group: Erfahrener Branchenexperte Noël Kasmi zum designierten neuen Group-CEO ernanntWiener Neudorf (ots) - Dagmar Schmidt wird Mitglied des Beirates. Neue Führung unterstreicht die Ambitionen der Gruppe für weitere Investitionen und Wachstum Der...

Szenario «Trump»: Bundesrat bereitet sich auf Trump-Wahl vorDie Sorge vor einer zweiten Amtszeit des Ex-Präsidenten wächst im Umfeld der Regierung. Der Armeechef warnt, die Schlagkraft der Nato sei gefährdet – mit Folgen für die Schweiz.

Baron Trump ist 18: Wer ist der jüngste Sohn von Donald Trump?Barron Trump ist gerade erst 18 Jahre alt geworden und doch ist der Teenager bereits Gegenstand wilder Spekulationen. Was über den jungen Mann derzeit bekannt ist.

