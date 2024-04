Trump bezeichnet Einwanderer erneut als 'Tiere'

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat Einwanderer, die sich illegal in den USA aufhalten, erneut als «Tiere» bezeichnet. In einer Wahlkampfrede im US-Bundesstaat Michigan sagte Trump: «Die Demokraten sagen: 'Bitte nennen Sie sie nicht Tiere, sie sind Menschen'. Ich sage: 'Nein, das sind keine Menschen, das sind keine Menschen, das sind Tiere.'» Südamerikanische Länder schickten ihre Kriminellen absichtlich in die USA, sagte Trump.

Zugleich warnte er vor Gewalt und Chaos in den USA, wenn er die Präsidentschaftswahlen am 5. November nicht gewinnen würde. In einer weiteren Rede im US-Bundesstaat Wisconsin kündigte Trump die «grösste Deportation in der amerikanischen Geschichte an». In seinen Wahlkampfreden sagt Trump häufig ohne Beweise, dass illegale Einwanderer aus den Gefängnissen und «Irrenanstalten» ihrer Heimatländer geflohen seien und die Gewaltkriminalität in den Vereinigten Staaten anheizte

