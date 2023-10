Treuer Begleiter: Assistenzhunde geben ihren Menschen Sicherheit und Selbständigkeit zurück.zVgNicole Ruffner hat warme, braune Augen. Wenn sie lacht, lachen die Augen mit. Und wenn sie sich sorgt, liest man auch das aus ihren Augen. An jenem Tag im Oktober, als die 46-Jährige an ihrem langen, hölzernen Küchentisch in Maienfeld sitzt, strahlen die Augen. Freudig. Stolz. Und auch ein bisschen aufgeregt. Heute darf sie erzählen. Von ihrer Herzensaufgabe.

Hunde, die Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen im Alltag unterstützen (mehr dazu in der Box auf Seite 4), nennt man Assistenzhunde. Nicole Ruffner selbst ist schon früh auf den Hund gekommen, respektive zum Hund gekommen. Schon als Kind wünschte sie sich einen vierbeinigen Freund. Kaum war sie dann ausgezogen, zog eine spanische Strassenhündin ein. Seither gehört das Herz von Nicole Ruffner Hunden.

«Ich glaube, mich hat schon immer fasziniert, was Hunde alles leisten können. Es gibt so viele Geschichten auf der Welt, die das erzählen. Ich finde es schön, zu sehen, zu was für einem Team man mit Hunden zusammenwachsen kann. Und auf wie viel Vertrauen dies Beziehung beruht.» Nicole Ruffner nimmt ein Fotobuch hervor. Es zeigt die Reise einer Klientin und ihrer Hündin. Oder eigentlich eine Erfolgsgeschichte. headtopics.com

Berührungsängste kennt Nicole Ruffner nicht. Schon als Kind wollte sie immer alles anfassen – tatsächlich und auch metaphorisch. Brauchte jemand Hilfe, war Nicole Ruffner da. Das helfe ihr jetzt in ihrer Arbeit. Mit den Hunden und den Menschen. Sie engagiert sich darüber hinaus auch für den Verein Herzensbilder und fotografiert in dieser Tätigkeit schwer kranke Kinder, Sternenkinder und ihre Familien. Klar, nehme sie diese Erlebnisse auch mit nach Hause.

Aber das, was sie den Menschen zurückgeben kann, spornt an. Dadurch, dass die Hunde zusammen mit ihren Menschen bei sich zu Hause ausgebildet werden, kann Nicole Ruffner individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Denn, so erklärt sie, ein Assistenzhund hat keine vordefinierte Aufgabe. Was er können soll, wird individuell erarbeitet. Sachen vom Boden aufnehmen, Medikamente bringen, Sicherheit geben zum Beispiel. headtopics.com

