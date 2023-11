Transportvelos werden immer beliebter in der Schweiz

Man nennt sie Lastenfahrräder, Cargobikes oder Transportvelos – und sieht sie immer häufiger auf Schweizer Strassen, vor allem in den Städten. 4250 Cargo-E-Bikes wurden hierzulande letztes Jahr gemäss dem Verband Velosuisse verkauft. Mit ihnen lassen sich Kinder herumchauffieren, aber auch Einkäufe und Waren transportieren.«Es gibt Leute, die mir den Tod wünschen»: Schweizer Jüdinnen und Juden sprechen von einem neuen Angstgefühl Hakenkreuze an Wänden, Pöbeleien auf der Strasse

. Antisemitische Vorfälle nehmen zu. Das Sicherheitsgefühl der Juden erodiert. Doch es gibt auch hoffnungsvolle Momente.Zu gross für Eggersriet, perfekt für St.Gallen: Diese Familie spendet den diesjährigen St.Galler Christbaum Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet

:

TAGESANZEİGER: Herbert Grönemeyer in Basel: «Wenn man Lebensfreude hat, soll man sie teilen»Am Samstag hat «Pferd frisst Hut» am Theater Basel Premiere. Für die Oper hat der Sänger die Musik geschrieben. Herbert Fritsch führt Regie. Beide geben gut gelaunt Auskunft.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Schweiz und Nachbarländer: Noch hält der Arbeitsmarkt der Konjunkturflaute standIn den Dienstleistungsbranchen steigt die Beschäftigung weiterhin, aber häufig langsamer als zuvor. Am meisten zu kämpfen hat die Industrie.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

20MİN: Wetter: Schweiz erwartet die nächsten Tage SchneeEine aktive Störungszone bringt Schnee auf unter 1500 Meter, aufs Wochenende hin wirds auch in tieferen Lagen unter 1000 Metern weiss.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Gesetzeskonforme Mobilität in der Schweiz - Elektro Scooter mit Strassenzulassung beim Spezialisten kaufenDie Mobilitätslandschaft in der Schweiz erlebt eine elektrisierende Revolution, die uns die Freiheit gibt, unsere Städte auf umweltfreundliche Weise zu erkunden. Mit einer...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Medicus Mundi Schweiz: 50 Jahre für Gesundheit für alleMedienmitteilung Medicus Mundi Schweiz: 50 Jahre für Gesundheit für alle (Medicus Mundi Schweiz/ Basel, 2. November 2023) Seit 50 Jahren setzt sich das Netzwerk Medicus Mundi...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »

PRESSEPORTAL_CH: Studie: «Datensicherheit» ist ein existenzielles Risiko für jedes dritte Unternehmen in der SchweizZürich (ots) - - Mangelnde Datensicherheit: Existenzbedrohung für 35 Prozent der Firmen - Fachkräftemangel als drittwichtigstes Geschäftsrisiko - Daten als Schlüssel zur...

Herkunft: presseportal_ch | Weiterlesen »