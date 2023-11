Transkinder: Was ist passiert?

Vor zehn Jahren waren Transsexuelle noch Exoten, heute gibt es ein Transkind in jeder Klasse. Was ist passiert, Frau Kaltiala? Vor etwa zehn Jahren präsentierten holländische Forscher zwei neue, viel beachtete Studien, das sogenannte Dutch-Protocol. Dort ging es um einen neuen Behandlungsansatz für junge Erwachsene, die sich von Kind an im falschen Körper fühlten. Es war aber eine kleine Gruppe, und die meisten davon waren Jungen, die darauf bestanden, in Wahrheit Mädchen zu sein.

Für solche Patienten schlug das Dutch Protocol vor, die Pubertät in einer frühen Phase zu stoppen, sodass sich die Geschlechtsmerkmale nicht entwickeln und diese Menschen später besser gemäss ihrem gefühlten Geschlecht leben können. Dieses neue Modell wurde enthusiastisch begrüsst, von Wissenschaftlern, Menschen, die mit solchen Jugendlichen arbeiteten, von der westlichen Welt insgesam

:

20MİN: Zürich: Überforderter Manager täuscht Tod der Mutter vorWegen psychischen Probleme fiel ein Angestellter aus. Der Arbeitgeber, dem er eine andere Begründung auftischte, blieb misstrauisch – und hatte Recht.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SRFNEWS: Nach Kosovo und vor Schweiz - Kriegsversehrtes Israel spielt mit gebrochenem HerzenKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

20MİN: Massenschlägerei Geuensee: Ein Toter (20) – acht Personen vor GerichtBei der Schlägerei in Geuensee starb ein 20-Jähriger. Nun wird der Fall am Luzerner Kriminalgericht verhandelt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Walfangkommission warnt vor Aussterben dieser WalartErstmals in seiner Geschichte warnt der wissenschaftliche Ausschuss der Internationalen Walfangkommission (IWC) vor dem Aussterben einer Art. Im Golf von Kalifornien in Mexiko gebe es nur noch etwa zehn Exemplare des Kalifornischen Schweinswals.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Ständeratswahlen in der Westschweiz: Genf: Mazzone steht vor der Abwahl | Freiburg: Gapany nur knapp wiedergewähltIn vier Westschweizer Kantonen fällt die Entscheidung, wer in die kleine Kammer einzieht. Der Wahlsonntag im Liveticker.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

20MİN: Gefahrenstufe 3: Bund warnt vor heftigen Regenfällen und LawinenNach einem verschneiten Wochenende steigen die Temperaturen und die Schneefallgrenze wieder. Heftige Niederschläge sorgen für Unwetterwarnungen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »