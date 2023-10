Transferticker: Wechselt Zug-Goalie Hollenstein zum HCD?

Noch hütet er das Tor des EV Zug: Der Emser Luca Hollenstein wird als künftiger Goalie des HC Davos gehandelt.Wie «blick.ch» schreibt, steht laut Insidern fest: Luca Hollenstein wechselt auf die kommende Saison hin zum HC Davos. Der 23-jährige Torhüter bildet seit 2019 mit Leonardo Genoini beim EV Zug das Goalie-Duo.

In insgesamt 24 NHL-Saisons absolvierte Thornton die sechstmeisten Spiele der Geschichte (1714) und sammelte dabei 1539 Punkte (430 Tore, 1109 Assists). Nach seinem definitiven Rücktritt dürften die Spekulationen um Thornton zunehmen. Schon lange wird darüber gerätselt, ob er eines Tages als Trainer, als Spengler-Cup-Sportchef oder in einer anderen Funktion beim HCD einsteigen könnte.

Transferticker: Joe Thornton macht definitiv SchlussDas Transferkarussell im Eishockey nimmt langsam Fahrt auf. Wer wechselt wohin? Wer verlängert seinen Vertrag? Wo landen ehemalige HCD-Spieler? In unserem Transferticker seid ihr jederzeit informiert. Weiterlesen ⮕

Berset-Nachfolge: Wer für die SP im Rennen ist und wer abgesagt hatSechs Kandidierende haben sich bei der SP für die Nachfolge von Alain Berset beworben. Am Sonntagmittag ist die Frist für die Einreichung von Bundesratskandidaturen abgelaufen. Am 25. November will die Fraktion ihr Ticket für die Bundesratswahl bestimmen. Weiterlesen ⮕

Guebey kam, traf und siegte – und hofft, beim HCD bleiben zu könnenEs ist gut möglich, dass der HC Davos einen neuen Verteidiger gefunden hat. Denn Enzo Guebey machte seine Sache gut in den zwei Spielen vom Wochenende. Für diese wurde er von den ZSC Lions ausgeliehen – vorerst. Weiterlesen ⮕

Duell zweier schwächelnder Mannschaften: Der HCD empfängt den EHC BielDer HC Davos auf Rang 7 in der Tabelle hat nur eines seiner letzten sechs Spielen gewonnen. Gelingt gegen den im Sturm arg gebeutelten Tabellenzwölften Biel der Befreiungsschlag? Weiterlesen ⮕

Jurco trifft: Der HCD geht mit einer 2:1-Führung in die erste PauseDer HC Davos auf Rang 7 in der Tabelle hat nur eines seiner letzten sechs Spielen gewonnen. Gelingt gegen den im Sturm arg gebeutelten Tabellenzwölften Biel der Befreiungsschlag? Weiterlesen ⮕

Bei Spielhälfte hat der HCD immer noch seine knappe FührungDer HC Davos auf Rang 7 in der Tabelle hat nur eines seiner letzten sechs Spielen gewonnen. Gelingt gegen den im Sturm arg gebeutelten Tabellenzwölften Biel der Befreiungsschlag? Weiterlesen ⮕