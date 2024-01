Transfermarkt: Kalajdzic zu Frankfurt, Werner zu Tottenham?

Im Januar geht es wieder rund auf dem Fussball-Transfermarkt. blue Sport vermeldet die wichtigsten Wechsel und serviert zudem brühwarme Gerüchte.Eintracht Frankfurt leiht Sasa Kalajdzic bis Saisonende von Wolverhampton aus. Die Hessen besitzen übereinstimmenden Medienberichten zufolge keine Kaufoption für den zwei Meter grossen Stürmer. Für den 26-jährigen Österreicher ist es eine Rückkehr in die Bundesliga.

Für Stuttgart erzielte er zwischen 2019 und 2022 in 60 Spielen 24 Tore, ehe er nach England wechselte. In der Premier League stand Kalajdzic diese Saison nur einmal in der Startelf der Wolves.Timo Werner steht vor einem überraschenden Wechsel. Nach dpa-Informationen soll der 27-Jährige von RB Leipzig für ein halbes Jahr an Tottenham Hotspur verliehen werden. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, aber noch nicht in der finalen Phase. Details wie eine Kaufoption sind noch zu klären. Zuerst hatte Sky darüber berichte





bluenews_de » / 🏆 20. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

1:5 gegen Frankfurt: Ist Spielabsage Grund für Bayern-Debakel?Die Bayern blamieren sich mit 1:5 in Frankfurt. Mit vier Toren Unterschied verliert der FC Bayern eher selten. Die Suche nach Erklärungen beginnt.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Saudis, Anwälte, Blumenhändler: Wo Signa überall in der Kreide stehtDer Insolvenzantrag der Signa Holding gibt einen gewissen Einblick in die verwirrenden Strukturen des Immobilien- und Einzelhandelsimperium von René Benko.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

– Chanel-Miteigentümer steht an der SpitzeGérard Wertheimer löst nach 21 Jahren die Familie Kamprad an der Spitze der Reichstenliste ab. 2023 gibt es viele Neuzugänge.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Basler Vorfasnacht 2024: Das steht bei den Veranstaltungen alles auf dem ProgrammJetzt gehts plötzlich schnell! Kommende Woche, am 5. Januar, beginnt die Basler Vorfasnacht mit der Premiere des Pfyfferli im Theater Fauteuil am Spalenberg. Die bz stellt alle 14 Vorfasnachtsveranstaltungen mit ihren Besonderheiten, teilnehmenden Formationen und Neuerungen vor.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Black Sea Dahu: 92 Konzerte in einem JahrDie Zürcher Gruppe hat 92 Konzerte gespielt in diesem Jahr – so viele wie nur wenige Schweizer Musiker. Reicht das zum Überleben? Bandleaderin und Manager rechnen vor.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Jonas Lüscher: Israel, Hamas-Terror und die politische LinkeDie Linke steht gemäss Lukas Bärfuss vor einem Scherbenhaufen, weil viele zum Terror der Hamas schweigen. Autor Jonas Lüscher tritt dem differenziert entgegen – und plädiert für den Klassenkampf.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »