Trampolin-Enthüllungen: Grober Verfahrensfehler

Vor drei Jahren sorgten die Magglingen-Protokolle für ein Erdbeben im Schweizer Turnsport. Kunstturnerinnen und Gymnastinnen berichteten von jahrelangen Misshandlungen. Bundesrätin Viola Amherd versprach daraufhin stärkere Kontrollen und eine Null-Toleranz bei Ethikvergehen. Jetzt zeigen Recherchen von SRF Investigativ: Das System funktioniert offenbar nur mangelhaft.

Trampolin-Enthüllungen Box aufklappen Box zuklappen Die neuen Missstände im Schweizer Turnsport deckte SRF Investigativ im Frühjahr 2023 auf. Ehemalige Kader-Turnerinnen im Bereich Trampolin berichteten, sie seien jahrelang von ihrer Chef-Trainerin beschimpft, eingeschüchtert, physisch und psychisch misshandelt worden. Die Misshandlungen sollen sich im Nordwestschweizerischen Kunstturn- und Trampolinzentrum Liestal (NKL) zugetragen haben.

Die beiden Männer gehören derselben Pfadi an, sitzen seit vielen Jahren gemeinsam in den wichtigsten Gremien des Vereins und sehen sich regelmässig. Das zeigen unter anderem Fotos aus dem Pfadi-Archiv und Protokolle von Sitzungen. Sie sind Teil des Stiftungsrats des Pfadfinderheims, sowie Mitglied im Abteilungsrat – dem obersten Leitungsorgan dieser Pfadi. headtopics.com

Es entsteht der Verdacht, dass nicht unparteiisch und unbefangen entschieden worden ist. Autor: Benjamin Schindler Professor für Prozessrecht Universität St. Gallen Aus Sicht des Professors besonders problematisch: Die beiden Pfadi-Kollegen standen in der Sache direkt miteinander in Kontakt. Der Geschäftsleiter des Trainingszentrums hatte die Einsprache gegen die Sperre seiner Chef-Trainerin eigenhändig unterzeichnet, wie Dokumente zeigen.

Dennoch, so Schindler, sei bereits der Anschein einer möglichen Befangenheit ein Ausstandsgrund und könne dem Ruf der Disziplinarkammer schaden. «Die Autorität dieser Institution hängt alleine davon ab, was sie für eine Reputation hat und welches Vertrauen Sportlerinnen und Sportler ihr entgegenbringen.» Deshalb sei es wichtig, dass sich die Mitglieder der Kammer sehr genau an die Ausstandsvorschriften hielten, sagt Schindler. headtopics.com

