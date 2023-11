Training für Frauen-Abfahrten in Zermatt/Cervinia

Am Mittwoch hatte das geplante Training zu den beiden Frauen-Abfahrten am Wochenende in Zermatt/Cervinia aufgrund der schlechten Wetterbedingungen noch aus dem Programm gestrichen werden müssen. Am Donnerstag aber konnte die obligate Trainingsfahrt absolviert werden. Zumindest dieses drohende Obstakel – ohne mindestens ein Training ist reglementarisch kein Abfahrtsrennen möglich – ist somit vom Tisch. Das grösste Hindernis dürfte das Wetter bleiben.

Aktuell ist die Hoffnung jedoch gross, dass sich am Wochenende jeweils ein Zeitfenster öffnet und die Premiere am Matterhorn Tatsache werden kann. Sowohl für den Samstag als auch für den Sonntag herrscht Zuversicht. Das Programm von Zermatt/Cervinia auf dem Papier Box aufklappen Box zuklappen Suter vorne mit dabeiWelche Erkenntnisse hat das Training am Donnerstag geliefert? Unter anderem jene, dass die Österreicherinnen, welche das Training als interne Qualifikation nutzten, mit der «Gran Becca» bestens zurecht kommen. Mit Christina Ager (1.), Emily Schöpf (2.) und Christine Scheyer (4

BAUERNZEİTUNG1: Das Ende eines LebenswerkesWie weiter nach der Pensionierung? - Das Ende eines Lebenswerkes: Ein Bauer ist kurz vor der Pensionierung – und verzweifelt. Wie soll sein Leben weitergehen? Das bäuerliche Sorgentelefon hatte ein offenes Ohr.

SRFNEWS: Social Engineering: Die drittgrösste Bedrohung in der digitalen WeltCyberkriminelle setzen oft psychische Manipulation ein, um an ihr Ziel zu kommen. Solche «Social Engineering»-Attacken hätten dieses Jahr deutlich zugenommen, meldet die Enisa. Besonders beliebt bei den Kriminellen: Linkedin.

MACWELT: Malware-Gefahr für Apple-RechnerMalware ist auch für Besitzer eines Apple-Rechners eine echte Gefahr, wenn dies auch viele Mac-Anwender noch immer bezweifeln. Schadprogramme sind auf der Apple-Plattform selten zu finden, dies liegt vor allem an der größeren Verbreitung von Windows-Rechnern. Die Malware-Autoren konzentrieren sich deshalb allem auf die Windows-Plattform, so meldeten die Viren-Forscher von AV-Test für den Oktober 2023 gerade einmal 1968 neue Mac-Malware-Versionen, im selben Monat waren es auf der Windows-Plattform beeindruckende 3.957.566 neue Schädlinge. Das bedeutet aber keineswegs, dass macOS keine Sicherheitslücken hätte. Erst im April dieses Jahres musste von Apple mit dem Update auf macOS 13.3.1 einen schweren Sicherheitsfehler beheben, der auch iOS betraf. Diese Sicherheitslücken nutzen Hacker bei Phishing- oder Spam-Attacken aus, die nicht immer harmlos bleiben. Accenture Cyber Thread Intelligence sieht gar eine seit 2019 um das Zehnfache angewachsene Anzahl an Attacken auf den Mac

BAZONLİNE: Ardon Jashari: Passt er wirklich zum FC Basel?Im Sommer wollte Ardon Jashari zum FC Basel – durfte aber nicht. Nach seinem Verzicht auf die U-21 stellt sich die Frage, ob er wirklich zum FCB gepasst hätte.

BILANZ: Unsicherheit an den Märkten nimmt zuIm Moment greift die Unsicherheit an den Märkten wieder um sich. Das Fieberthermometer der Börse VIX erwärmt sich, der CNN Fear and Greed Index klettert auf Angstniveau. Die nun schon Monate herrschenden Sorgen vor einer Rezession in den USA scheinen tatsächlich gerechtfertigt zu sein. Der Anschlag auf Israel heizt die Ölpreise und damit die Sorgen über eine zweite Inflationswelle an. Auch der Einbruch der Immobilienpreise in vielen Metropolen trägt nicht unbedingt zur Beruhigung bei. In dieser Gemengelage kamen besonders kleinere Firmen mit niedrigerem Handelsvolumen unter Druck. Häufig nachrichtenlos, nur weil Fonds, um verunsicherte Kunden auszuzahlen, zu Verkäufen gezwungen sind. War die Aktie des Zuger Schraubenhändlers Bossard Anfang September noch 206 Franken wert, wurde sie Mitte Oktober für 174 Franken verkauft. Der Anteilsschein des Laborgeräteherstellers Tecan verbilligte sich in dieser Zeit von 353 auf zuletzt 268 Franken; vor einem halben Jahr hatte der Kurs noch bei über 400 Franken gelegen

