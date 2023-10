Trainer Marco Schällibaum verlässt Yverdon-Sport

Marco Schällibaum ist nicht mehr Trainer von Yverdon.Yverdon-Sport und Marco Schällibaum gehen getrennte Wege. Der Aufstiegscoach verlässt die Waadtländer per sofort.Manch einer hätte an diesem Montag wohl mit einer Trainerentlassung in der Super League gerechnet. Die meisten hätten ihr Geld aber auf Heiko Vogel beim FC Basel gesetzt. Die Hammer-Meldung kommt jedoch aus der Westschweiz: Gemässist Marco Schällibaum nicht mehr Trainer von Yverdon-Sport.

Die Trennung kommt überraschend, führte Schällibaum Yverdon doch in der vergangenen Saison sensationell zum Aufstieg in die Super League, als Erster mit fünf Punkten Vorsprung auf Lausanne-Sport. Auch der Start in die neue Saison ist geglückt. Mit 16 Punkten aus 12 Spielen belegt Yverdon Platz 8 und hat 11 Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Basel. Zuletzt gab es am Samstag zuhause gegen Winterthur ein 1:1.

Super League: Yverdon-Sport entlässt Trainer Marco SchällibaumDie neuesten News aus der Welt des Schweizer Fussballs gibt es in diesem Ticker. Weiterlesen ⮕

Schällibaum ist nicht mehr Yverdon-TrainerAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport , sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Marco Schällibaum bei Yverdon entlassen: «Bin schockiert & traurig»Die nächste Trainer -Entlassung in der Super League ist Tatsache: Marco Schällibaum (61) muss bei Yverdon gehen. Gegenüber Nau.ch reagiert der Coach schockiert. Weiterlesen ⮕

Viele Emotionen bei Remis zwischen Yverdon und WinterthurYverdon- Sport kommt in der 6. Runde der Super League gegen Winterthur zu einem späten Punktgewinn. Weiterlesen ⮕

FC Winterthur verpasst den Sieg gegen Yverdon vom PenaltypunktNur 1:1 gegen Yverdon: Der FC Winterthur verpasst die drei Punkte im Heimspiel – auch, weil Roman Buess einen Penalty verschiesst. Weiterlesen ⮕

Christopher Lungoyis unsportliche AktionDer Yverdon-Akteur schnappt sich einen von Stillhart absichtlich liegen gelassenen Ball. Weiterlesen ⮕