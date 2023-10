Trainer Heiko Vogel bleibt trotz schlechter Ergebnisse im Amt

Es hätte wohl keinen FCB-Fan überrascht, wenn er am Montagmorgen eine Push-Mitteilung auf seinem Handy entdeckt hätte, welche die Entlassung von Trainer Heiko Vogel verkündet. Einen Tag nach dem 0:3 im Kellerduell gegen Lausanne wäre die Trennung eigentlich die logische Konsequenz gewesen. Doch trotz vier Pleiten in vier Spielen und einem desaströsen Torverhältnis von 0:10 ist es Vogel, der am Montagmittag das Basler Training leitet. Um 12.

Dann wird der Rest des Teams zusammengepfiffen. Auf eine grosse Ansprache verzichtet er, die dürfte kurz zuvor in der Garderobe stattgefunden haben. «Die Spieler werden morgen etwas zu hören bekommen», hatte Vogel nach der Partie in Lausanne angekündigt. Von Degen angezählt Allzu gross dürfte der Kredit des abgesetzten Sportchefs aber nicht mehr sein.

