Trainer Grosso bei Angriff auf Lyon-Bus verletzt ++ Rekordsieg für Max Verstappen ++ Haaland führt Manchester City zum Derby-Sieg

Max Verstappen feierte im Grand Prix von Mexiko seinen 51. Sieg in der Formel 1. Der Niederländer im Red Bull wurde zum 16. Mal in dieser Saison als Erster abgewinkt und übertraf damit seinen Rekord aus dem Vorjahr.Mit Verstappen aufs Podest stiegen Lewis Hamilton im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari. Für Lokalmatador Sergio Perez war das Heimrennen nach einer Startkollision mit Leclerc schon früh zu Ende.

Nachdem Filip Ugrinic die Gäste in der 60. Minute verdient in Führung gebracht hatte, schien YB nach Punkten zu Leader Zürich aufzuschliessen. Luganos Yanis Cimignani hatte jedoch etwas dagegen. Nach schönem Pass von Renato Steffen schlenzte der Franzose den Ball in der 78. Minute zum Ausgleich ins Netz. Damit bleiben die Berner in der Tabelle zwei Punkte hinter dem FCZ, haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Eine gute Runde war es auch für St. Gallen, das am Samstag 3:1 gegen GC gewann und somit zu YB und Zürich (1:1 gegen Lausanne-Ouchy) aufschloss.Dominique Aegerter hebt sich das Beste in seiner ersten Saison in der Superbike-WM für den Schluss auf. Der Oberaargauer wird in den letzten Rennen beim Finale in Jerez in Spanien Zweiter und Dritter. headtopics.com

Gut drei Stunden nach dem ersten Podiumsrang in dieser Serie doppelte Aegerter gleich nach. Im zweiten Hauptrennen des Wochenendes belegte er hinter Bautista und dem Türken Toprak Razgatlioglu, einem Markenkollegen, Platz 3. Razgatlioglu entschied das packende Duell gegen den Spanier zwar hauchdünn für sich. Wegen Überschreitens der Streckenbegrenzung musste er den Sieg jedoch seinem Dauerrivalen überlassen.

Die All Blacks durchlebten vor 80.000 Zuschauern im Stade de France und Millionen vor den Bildschirmen dagegen einen tragischen Abend, verloren unter anderem Kapitän Sam Cane mit Roter Karte - eine solche Strafe hatte es in einem WM-Finale noch nie gegeben. Beide Teams sahen zudem insgesamt viermal Gelb, mehr als eine Gelbe Karte gab es zuvor in keinem Endspiel einer Weltmeisterschaft. headtopics.com

Internationale Fussball-News - Lyon-Bus mit Steinen beworfen – Trainer Grosso verletztHier finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten aus dem internationalen Fussball. Weiterlesen ⮕

Olympique Lyon: Trainer Grosso von Steinwurf auf Team-Bus verletztEin neuer Fall von Fan-Gewalt erschüttert den französischen Fussball: Der Team-Bus von Olympique Lyon wird mit Steinen beworfen, es gibt zwei Verletzte. Weiterlesen ⮕

Massiver Angriff auf Cherson +++ Insider: Kiew hinter Angriff auf Überläufer ZarjowAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Angriff der Grünen: Trotz Wahlniederlage wollen sie einen Sitz im BundesratDie Grünen kandidieren trotz ihrer Wahlniederlage für einen Sitz im Bundesrat und wollen der FDP einen der beiden Sitze abjagen. Die FDP zeigt sich unbeeindruckt und betont, dass die Grünen nicht zu den vier grössten Parteien gehören, die Anrecht auf einen Sitz im Bundesrat hätten. Die SP muss nun entscheiden, ob sie die grüne Kandidatur unterstützt. Weiterlesen ⮕

Bundesratswahlen: Angriff der Grünen setzt SP unter DruckDie Grünen wollen auf Kosten der FDP in den Bundesrat. Der Plan könnte jedoch zum Bumerang für das linke Lager werden. Weiterlesen ⮕

Basel-Stadt BS: Festnahmen nach Angriff - Nigerianer (38 & 45) festgenommenAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten Weiterlesen ⮕