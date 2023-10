Trainer Bo Henriksen erwartet schwieriges Spiel gegen Aufsteiger

«Natürlich wird es ein schwieriges Spiel», sagt Bo Henriksen vor dem Spiel gegen Aufsteiger Lausanne-Ouchy. «Sie haben physisch starke Spieler und schalten sehr gut um.» Es gehe darum, sich die starke Form zu bewahren», ergänzt derDer FCZ erkämpfte sich im Wankdorf gegen YB ein torloses Remis. - keystone

Trotz der starken Form hat der 48-jährige Däne noch kein neues Arbeitspapier unterschrieben, sein Vertrag endet im Juni 2024. «Meine Zukunft ist nicht wichtig. Denn es geht darum, dass wir etwas gewinnen wollen.» Spricht Henriksen hier vom Meistertitel?

Nicht zwingend, immerhin sind die Zürcher auch im Cup noch vertreten. Kommenden Dienstag trifft der FCZ auswärts auf die AC Bellinzona. Es braucht noch vier Siege, um den Pokal in die Höhe stemmen zu können. headtopics.com

Weiterlesen:

nau_live »

Rothrist-Trainer rastet während Spiel aus – jetzt droht eine lange SperreAusgerechnet während der «Week of the Referee» kommt es in der 2. Liga zu einem unrühmlichen Zwischenfall. Beim Spiel zwischen dem FC Baden 2 und dem FC Rothrist erhitzt eine Torszene die Gemüter so fest, dass das Spiel beinahe abgebrochen wird. Nun könnte ein Trainer für sein Verhalten lange gesperrt werden. Weiterlesen ⮕

Aarau-Fußballer bereiten sich auf Spiel gegen Schaffhausen vorDie Spieler des FC Aarau bereiten sich auf das Spiel gegen den FC Schaffhausen vor und könnten mit einem Sieg auf den dritten Platz vorrücken. Zudem wird ein Wechsel zur Einheitspolizei im Kanton Aargau vorgeschlagen. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwierigem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Trotz eines Gesprächs zwischen den beiden bleibt Crnogorcevic bisher stumm. Die Schweiz hat auch in der Women's Nations League Schwierigkeiten. Weiterlesen ⮕

Zürich: Grosses Polizeiaufgebot vor Lugano-Spiel gegen BrüggeAm Donnerstagabend spielt der FC Lugano in Zürich gegen Brügge. Die Polizeipräsenz ist gross, gestern gab es eine Prügelei zwischen Brügge- und FCZ-Fans. Weiterlesen ⮕

Vor dem Spiel gegen Schweden - Grings: «Wollen nicht ins offene Messer laufen»Nati-Trainerin Inka Grings vor dem Nations-League-Spiel gegen Schweden. Weiterlesen ⮕

Schweiz vor schwerem Spiel gegen SchwedenDie Schweizer Frauen-Nati steht vor einer Herausforderung gegen Schweden in der Women's Nations League. Die Bilanz der Schweizerinnen ist frustrierend, mit fünf Spielen ohne Sieg und nur einem erzielten Treffer. Zudem sorgte der Konflikt zwischen Trainerin Inka Grings und Ana Maria Crnogorcevic für Schlagzeilen. Nach einem Gespräch zwischen den beiden ist die Trainerin zufrieden, während Crnogorcevic bisher schweigt. Weiterlesen ⮕