Traditionen im Wandel: Bedrohung der Identität oder notwendig?

Wie denken Sie darüber? Wir wollen Ihre Meinung wissen. Deshalb hat das «dialog»-Team für Sie eine Auswahl an Artikeln aus der ganzen Schweiz zusammengestellt und in die vier Landessprachen plus Englisch übersetzt.

Lesen Sie, warum Schweizerinnen und Schweizer ihren Käse so sehr lieben und besuchen Sie die erste Raclette-Weltmeisterschaft. Erfahren Sie, wo die Schweizer Volksmusik in modernen Musikstilen zu finden ist oder begeben Sie sich auf die Spuren von Halloween.

Auf der dazugehörigen Debattenplattform können Sie zudem über das Thema diskutieren. Das Ganze wird moderiert und die Kommentare werden in alle Landessprachen sowie ins Englische übersetzt. Was ist «dialog»? Das neue redaktionelle Angebot zielt darauf ab, den Dialog zwischen den verschiedenen Regionen des Landes ohne Sprachbarrieren zu fördern. Unter diesem Feedback-Link können Sie uns Ihre Kritik und Anmerkungen mitteilen, damit wir unser Angebot verbessern können.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BAZONLINE: Das grosse Halloween-Quiz: Wie sieht das Gespenst vom Basler Heuberg aus?Spuk, Untote und Keltische Traditionen: Können Sie diese zehn gruseligen Fragen richtig beantworten?

TAGESANZEIGER: Bedrohung für Pinguine: Vogelgrippe erreicht Bird IslandDie Vogelgrippe drängt in immer entlegenere Regionen der Erde vor – und wird nun wohl zur Bedrohung für Pinguine. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Polarforschungsorganisation British Antarctic Survey (BAS) haben erste Fälle auf Bird Island im Südpolarmeer entdeckt.

PRESSEPORTAL_CH: Angesichts der zunehmenden Nahrungsmittel- und Wasserknappheit und des Inflationsdrucks steigt das...London (ots/PRNewswire) - Heute wird der jährliche Bericht über die ökologische Bedrohung (Ecological Threat Report) vorgestellt, der vom Institut für Wirtschaft und Frieden...

BAUERNZEITUNG1: «Es braucht eine Grundhygiene im Umgang mit Vögeln»Die Zürcher Kantonstierärztin Regula Vogel schaut auf eine 30-jährige Amtszeit zurück. Ihre Arbeit während dieser Jahrzehnte sind geprägt von einem gesellschaftlichen Wandel.

SCHWEIZERBAUER: Freiburger Bauernverband: ein neues Logo zum GeburtstagDer Freiburgische Bauernverband (FBV) enthüllt heute anlässlich seines 175. Geburtstags seine neue visuelle Identität. Mit dem Logo «Agri Fribourg Freiburg» hält der FBV diesen historischen Moment fest. Die Unterstützung der Freiburger Landwirtschaft und der Freiburger Bauernfamilien soll weiter verstärkt werden.

20MIN: Frau fährt Kind an und flüchtet in KappelEine Frau hat am Montag in Kappel SO ein siebenjähriges Kind angefahren. Der Junge wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nach Zeugen, um die Identität der Fahrerin zu ermitteln.

