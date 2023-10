Tourismusverein sammelt Geld für neues Büro

«Ein paar Extras» für die Gäste: Corinne Müller, Geschäftsführerin von Willisau Tourismus, vor dem neuen Büro.auf eine entsprechende Sammelaktion stösst. Bis am 1. November will die Organisation 10’000 Franken für ein neues Tourismusbüro auftreiben.

Das Schreckgespenst Massenentlassung geistert herum. Aktuelle Daten zeigen aber, dass der Arbeitsmarkt sowohl in der Schweiz als auch in der Zentralschweiz weiterhin robust ist. Bei der Kurzarbeit gehen die Zahlen zurück. Doch ein Zentralschweizer Kanton steht hier um einiges schlechter da als andere.

Großes Wohn- und Gewerbegebiet in Willisau geplantAuf dem Wellisareal in Willisau sollen 300 Wohnungen, 6000 Quadratmeter Gewerbeflächen und öffentliche Nutzungen entstehen. Das Projekt der Architekten Herzog & de Meuron geht in die nächste Phase und wird öffentlich diskutiert. Weiterlesen ⮕

Wellisareal in Willisau: Planungsteam von Herzog & de Meuron arbeitet am Richtprojekt mitDas Wellisareal in Willisau soll zu einer modernen Zentrumszone umgebaut werden. Es sollen rund 300 Wohnungen, Gewerberäume und Freiflächen entstehen. Ein Testplanungsverfahren wurde bereits durchgeführt und die Bürger sind eingeladen, ihre Meinungen zu dem Projekt zu äußern. Weiterlesen ⮕

Über Geld spricht man nicht? Doch hier reden sieben Personen ganz offen über ihre FinanzenSieben Personen sprechen offen über ihre Finanzen, Fehler und Sparpläne. In der Schweiz ist das Thema Geld oft ein Tabu, doch der Umgang mit Geld beginnt schon im Kindesalter. Die meisten Menschen in der Schweiz legen regelmäßig Geld zur Seite und investieren es, um den Wert zu erhalten und vermehren. Die Video-Umfrage zeigt, dass Geld vor allem für die Altersvorsorge gespart wird. Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank stellt Aktionären mehr Geld in AussichtDie Deutsche Bank macht ihren Aktionären trotz eines Gewinnrückgangs Hoffnungen auf höhere Ausschüttungen. Weiterlesen ⮕

– der tägliche Podcast: Noch viel mehr Geld für integrative Schule: «Pflästerlipolitik, die nichts verbessern wird»Die angekündigten Massnahmen bieten mehr vom immer Gleichen. Nur dass alles deutlich mehr kostet. Ist das die Schule, die wir wollen? Weiterlesen ⮕

Wir wollen unser Geld behaltenMehr als 70 Prozent der Menschen in der Schweiz sind gegen eine Abschaffung von Bargeld. Insbesondere Ältere und Personen mit vergleichsweise tiefen Einkommen bezahlen gerne mit Noten und Münzen, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. Weiterlesen ⮕